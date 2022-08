Uwaga! Ceny paliw znowu ulegną zmianie! Sprawdź, ile zapłacimy w tym tygodniu!

Ceny paliw zmieniają się jak w kalejdoskopie. Obecnie idą one w dół i cieszy to wszystkich polskich kierowców. Jak będą prezentować się one w tym tygodniu? Czy będzie lepiej? Portal e-petrol.pl wydał najnowszy raport. Ile zapłacimy za diesela, benzynę i LPG?

Idzie zdecydowanie lepszy okres?

Portal e-petrol.pl wystosował najnowszy komentarz, w którym przewiduje, jak będą prezentowały się ceny paliw w tym tygodniu. Magdalena Robak, analityk serwisu przyznaje, że tegoroczne wyjazdy na wakacje z pewnością nie są tanie, jednak podkreśla, że początek sierpnia będzie dla polskich kierowców zdecydowanie przyjemniejszy.

Przede wszystkim benzyna Pb 95 oraz olej napędowy wyraźnie potaniała, co jest bardzo dobrą informacją dla wszystkich, którzy w tym tygodniu planują wyruszyć na długo wyczekiwany urlop. Benzyna staniała o 13 groszy, natomiast diesel o 12 groszy. Przeciętna cena tego pierwszego to 7,19 zł/l, natomiast tego drugiego to 7,45 zł/litr. Tendencja spadkowa utrzymuje się również w przypadku LPG. Ceny paliwa spadły o 4 grosze i dziś średnia cena detaliczna tej substancji napędowej wynosi 3,31 zł/litr.

Ceny paliw w okresie od 8 do 14 sierpnia. Czego się spodziewać?

Magdalena Robak zdradza, że w tym tygodniu cena ropy naftowej na giełdzie w Londynie spadła. Baryłka tej substancji kosztowała nawet 94 dolary. Niższe koszta spowodowane są obawą przez globalną recesją o słabe dane ekonomiczne z europejskich i azjatyckich gospodarek. Na plus podziałał także raport Amerykańskiego Departamentu Energii dotyczący zapasów ropy i paliwa w magazynach za oceanem.

Pomimo wakacyjnego okresu zapasy ropy oraz benzyny wzrosły, co jest bardzo dobrą informacją, zauważa analityk portalu e-petrol.pl. Tak więc w tym tygodniu ceny benzyny mogą spaść do poziomu, którego dawno nie widzieliśmy – poniżej 7 złotych na litrze. Benzyna może stanieć nawet o 20 groszy. W przypadku oleju napędowego nie będzie tak dobrze, jednak stabilizacja obecnych cen również jest bardzo pozytywną wiadomością. Prognozy przewidują, że ceny paliw LPG spadną o ok. 4-5 groszy na litrze.

Dane portalu e-petrol.pl sugerują, że w okresie od 8 do 14 sierpnia cena benzyny będzie oscylować w okolicach 6,84-7,03 zł/l. Ta lepsza, Pb98 będzie kosztowała w pułapie 7,69-7,89 zł/l. Ceny oleju napędowego nie ulegną zmianie i będą kosztować 7,29-7,44 zł/l. Z kolei za litr LPG będzie trzeba zapłacić w przedziale od 3,25 do 3,33 zł/litr.

Źródło: e-petrol.pl