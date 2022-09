Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać?

Rozpoczął się rok szkolny. Wielu z Was wróciło do szkół, jedni pójdą do nowych, inni będą kontynuować naukę w obecnych. Prawdą jest, jednak że to dobry czas na zakup laptopa. Ten z pewnością może się przydać, a dla niektórych będzie wręcz obowiązkiem. Aby nie kupować drogich sprzętów, można wybrać używany laptop dla ucznia. Warto jednak zwracać uwagę na kilka ważnych aspektów. Zapraszam do lektury tekstu, z którego dowiecie się wszystkiego, co warto wiedzieć chcąc kupić poleasingowy laptop.

Wstęp, czyli o co tu właściwie chodzi?

Wielu z Was zachodzi teraz w głowę „dlaczego używane?”, „dlaczego, skoro nowy sprzęt to pewniejszy zakup?”. Zapewnić mogę, że zakup nowego towaru nie w każdym przypadku jest dobrym rozwiązaniem. Dzisiejszy poradnik zakupowy dotyczył będzie konkretnie produktów poleasingowych. Wielu z Was mogło się już spotkać z takim określeniem. Co ono właściwie oznacza?

Jak sama nazwa mówi, taki towar był wcześniej używany w leasingu przez firmy lub korporacje. Zwykle takie firmy decydują się na sprzęt do pracy z wyższej półki, a nie na modele dostępne dla zwykłego Kowalskiego. To też wyróżniają się one szeregiem udogodnień niedostępnych w tanich, nowych urządzeniach.

Wróćmy jednak do tekstu. Chciałbym skupić się tutaj na wadach i zaletach takiego rozwiązania, wskazówkach, na co zwracać uwagę przy wyborze. Przedstawię wyższości modeli poleasingowych nad tanimi nowymi, a także przedstawić Wam kilka przykładowych laptopów z różnych półek cenowych, na które warto zwrócić uwagę.

Dlaczego warto interesować się poleasingowymi laptopami?

Dla większości zaletą będzie na pewno cena. Rozpiętość jest co prawda duża, jednak solidne modele takich laptopów można już dostać od około 700 złotych (lub mniej, jeśli pójdziemy na pewne kompromisy). Naturalnie dopłacając, otrzymamy sprzęt wyposażony w wydajniejsze podzespoły, lepsze matryce (także większe), lepszy stan wizualny (coś dla estetów), a także wyposażony w „ficzery” jak podświetlana klawiatura itp. Warto jednak mierzyć siły na zamiary i wybrać taki odpowiadający naszym oczekiwaniom.

Kolejnym elementem jest z pewnością jakość wykonania. Laptopy takie jak Dell Latitude/Precision, Lenovo Think Pad, Fujitsu Lifebook, HP Probook/Elitebook to zdecydowanie górna półka jeśli chodzi o ten aspekt. Obudowy wykonane ze stopów metali, zawiasy przygotowane na wiele lat bezawaryjnego działania. To tylko niektóre z pozytywnych elementów takich urządzeń. Gwarantuje to wytrzymałość nieosiągalną dla tanich, marketowych laptopów.

Możliwość rozbudowy, która w dobie lutowania na stałe wszystkiego, czego się da nie jest tak oczywista. Swobodny dostęp do dysku czy pamięci RAM jest czymś, co jest raczej standardem w laptopach klasy biznesowej. Niektóre modele umożliwiają nawet wymianę procesora, co jeszcze bardziej rozszerza możliwości takiego sprzętu.

Gwarancja. Pewnie wielu z Was z góry założyło, że sprzęt poleasingowy, a co za tym idzie używany, z góry oznacza brak jakiejkolwiek gwarancji. Nic bardziej mylnego! Większość firm prawiących się w handlu poleasingowym towarem udziela na niego od 6 miesięcy do nawet 2 lat gwarancji. Wszystko zależy od modelu. Co ciekawe, niektóre przedsiębiorstwa dają także możliwość dodatkowo rozszerzenia gwarancji o dodatkowy czas.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze?

Pierwszym elementem jest z pewnością wydajność. Musimy sobie jasno odpowiedzieć na pytanie: co dokładnie będę robić na laptopie? Jeżeli celujemy w sprzęt mający służyć do pracy w szkole, można założyć, że będziemy pracować z pakietem biurowym, przeglądarką, ewentualnie prostym pakietem do edycji grafiki (jak GIMP). Warto więc zaopatrzyć się w minimum 8 GB pamięci operacyjnej (RAM) lub więcej, w miarę możliwości (czyli budżetu). Na rynku roi się od modeli wyposażonych w zaledwie 4 GB. Taka pamięć nie wystarczy do komfortowej pracy z kilkoma kartami w przeglądarce czy pakietem Office.

Procesor powinien mieć minimum 4 wątki. Tutaj warto się zainteresować jednostkami Intela z serii Core i5 (lub wyżej) o oznaczeniach 5xxx, 6xxx lub wyżej. Takie układy zapewnią komfortową pracę w wyżej wymienionych programach.

Matryca. Jeśli nie planujemy korzystania z zewnętrznego wyświetlacza, to warto wybrać taką, zapewniającą odpowiednią powierzchnię roboczą. Ważna jest także rozdzielczość. Za standard uznajemy obecnie 1920 × 1080 pikseli (Full HD). Zapewnia ona dobrą ostrość wyświetlanego obrazu, a także dzięki niej zmieścimy na wyświetlaczu więcej treści. Warto wspomnieć, że na rynku nie brakuje modeli działających w rozdzielczości 1366 × 768. Jest ona przestarzała i archaiczna. Nie warto się nią interesować, chyba że laptop będzie pracował z zewnętrznym monitorem lub taki model jest bardzo tani.

Układ graficzny. O ile jeśli chodzi o używany laptop dla ucznia, który będzie wykorzystywany do wspomnianych wcześniej zadań, w zupełności wystarczy iGPU (układ zintegrowany z procesorem), o tyle w przypadku innych zastosowań warto pomyśleć o czymś więcej. Mam na myśli na przykład obróbkę grafiki czy nawet granie w jakieś gry (na przykład sieciowe). W takim wypadku musi to być laptop poleasingowy wyposażony w dedykowany układ graficzny. Niestety, takie notebooki są wyraźnie droższe od tych operujących na układzie zintegrowanym, co warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

Bateria. W końcu laptop to z definicji urządzenie przenośne. Z tego też powodu warto zadbać, by sprzęt oferował przynajmniej kilka godzin pracy. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ na rynku nietrudno się naciąć na laptopy, które albo nie są w stanie pracować na baterii, albo oferują bardzo krótki czas pracy, czego powodem jest „zmęczona” bateria. Choć w przypadku takich urządzeń wymiana tego elementu jest dość prosta, to jednak bywa, że i kosztowna. Szczególnie, jeśli celujemy w oryginalne części.

Zaprezentuję Wam teraz przykładowe modele laptopów, którymi warto się zainteresować. Pochodzą one od zaprzyjaźnionych z naszą redakcją sklepów internetowych oferujących poleasingowy sprzęt – Marketkomputerowy.com.pl oraz Netland24.pl.

Dell Latitude 7480

Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać? Zdjęcie pochodzi ze strony netland24.pl

Procesor: Intel Core i5-7300U 2,6 GHz

Intel Core i5-7300U 2,6 GHz RAM: 8 GB DDR4 2133 MHz

8 GB DDR4 2133 MHz Dysk: 256 GB

256 GB Matryca: 14 cali FullHD IPS

14 cali FullHD IPS GPU: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics System: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Gwarancja: 24 miesiące

24 miesiące Cena: 1725 złotych

Dell Latitude 7480 – dlaczego warto? Wnioski Lekki i niewielki laptop idealnie nadaje się na wyjazdy. Podzespoły spokojnie wystarczą do komfortowej pracy z przeglądarką, pakietem office czy prostymi programami. Możliwe będzie także pogranie w starsze lub mało wymagające gry. Jest to więc sprzęt uniwersalny i bardzo dobrze wykonany. Plusy Niewielkie rozmiary czynią go bardzo mobilnym Więcej niż wystarczająca wydajność do podstawowych zastosowań Minusy 0 Zobacz ten komputer w sklepie

Fujitsu Lifebook E556

Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać? Zdjęcie pochodzi ze strony netland24.pl

Procesor: Intel Core i5-6200U 2,3 GHz

Intel Core i5-6200U 2,3 GHz RAM: 8 GB DDR3

8 GB DDR3 Dysk: 256 GB

256 GB Matryca: 15,6 cali FullHD

15,6 cali FullHD GPU: Intel HD Graphics 620

Intel HD Graphics 620 System: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Gwarancja: 24 miesiące

24 miesiące Cena: 1150 złotych

Fujitsu Lifebook E556 – Dlaczego warto? Wnioski Pełnowymiarowy laptop przeznaczony do pracy. Duża matryca zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą do wykonywania wielu czynności. Ponadto możliwość rozbudowy pamięci RAM czy przestrzeni dyskowej czyni go rozwiązaniem na lata. Plusy Duża matryca zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą Możliwość rozbudowy Dobra cena i pełna gwarancja Minusy Zobacz ten komputer w sklepie

HP Elitebook 840 G3

Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać? Zdjęcie pochodzi ze strony netland24.pl

Procesor: Intel Core i5-6300U 2,4 GHz

Intel Core i5-6300U 2,4 GHz RAM: 8 GB

8 GB Dysk: 256 GB

256 GB Matryca: 14 cali FullHD

14 cali FullHD GPU: Intel HD Graphics 620

Intel HD Graphics 620 System: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Gwarancja: 24 miesiące

24 miesiące Cena: 1294 złote

HP Elitebook 840 G3 – Dlaczego warto? Wnioski Porządnie wykonany, a także mobilny laptop o niewielkich rozmiarach doskonale spiszę się w podróży czy w szkole nie zajmując zbyt wiele miejsca. Matryca o dużej rozdzielczości zapewni odpowiedni komfort pracy. Plusy Bardzo dobra jakość wykonania Duża mobilność Możliwość częściowej rozbudowy Zobacz ten komputer w sklepie

Lenovo ThinkPad T480

Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać?

Procesor: Intel Core i7-8650U

Intel Core i7-8650U RAM: 8 GB

8 GB Dysk: 256 GB

256 GB Matryca: 14 cali FullHD

14 cali FullHD GPU: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics System: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Gwarancja: 12 miesięcy

12 miesięcy Cena: 1599 złotych

Lenovo ThinkPad T480 – dlaczego warto? Wnioski „Pancerny” laptop z serii ThinkPad zaskakuje swoją jakością wykonania. Na wyposażeniu znalazł się także procesor 8 generacji z serii Core i7 oferujący 8 wątków i zapewniający bardzo dobrą wydajność w pracy i rozrywce. Plusy Bardzo dobra wydajność Świetna jakość wykonania Mobilność Minusy Zobacz ten komputer w sklepie

Lenovo ThinkPad P50

Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać?

Procesor: Intel Xeon E3-1505M v5

Intel Xeon E3-1505M v5 RAM: 8 GB DDR4 2133 MHz

8 GB DDR4 2133 MHz Dysk: 256 GB M.2

256 GB M.2 Matryca: 15,6 cali FullHD IPS

15,6 cali FullHD IPS GPU: Intel HD Graphics/Nvidia Quadro M2000M

Intel HD Graphics/Nvidia Quadro M2000M System: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Gwarancja: 12 miesięcy

12 miesięcy Cena: 2099 złotych

Lenovo Thinkpad p50 – dlaczego warto? Wnioski Lenovo ThinkPad P50 to już w zasadzie mobilna stacja robocza wyposażona w bardzo wydajny procesor oraz dedykowany układ graficzny z serii Nvidia Quadro. Zapewnia szeroką możliwość rozbudowy, a także wysoką wydajność w pracy, rozrywce czy nawet zastosowaniach profesjonalnych. Plusy Wysoka wydajność niezależnie od zastosowań Szeroka możliwość rozbudowy Świetna jakość wykonania z której słynie seria ThinkPad Minusy Zobacz ten komputer w sklepie

Dell Latitude E5300

Używany laptop dla ucznia. Jaki poleasingowy laptop wybrać?

Procesor: Intel Core i5-8365U

Intel Core i5-8365U RAM: 8 GB

8 GB Dysk: 256 GB

256 GB Matryca: 13,3 cali FullHD IPS

13,3 cali FullHD IPS GPU: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics System: Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Gwarancja: 12 miesięcy

12 miesięcy Cena: 1799 złotych

Dell Latitude E5300 – dlaczego warto? Wnioski Najmniejszy z dotychczas prezentowanych laptopów, ale oferujący wysoką wydajność w programach użytkowych za sprawą procesora 8 generacji oferującego 8 wątków. Wysoka mobilność oraz bardzo dobra wydajność czynią ten model godnym rozważenia jako laptop do pracy lub szkoły. Plusy Wysoka wydajność w pracy codziennej Bardzo niewielkie wymiary, dzięki którym laptop jest mobilny Możliwość częściowej rozbudowy Minusy Zobacz ten komputer w sklepie

Dell Latitude 5490

Zdjęcie pochodzi ze strony Amso.pl

Procesor: Intel Core i5-8250U

Intel Core i5-8250U RAM: 8 GB

8 GB Dysk: 240 GB SSD

240 GB SSD Matryca: 14 cali FullHD

14 cali FullHD GPU: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics System: Windows 10 Home

Windows 10 Home Gwarancja: 12 miesięcy

12 miesięcy Cena: 1632 złote

Dell Latitude 5490 – dlaczego warto? Solidny i dobrze wykonany laptop o niewielkich wymiarach i niskiej wadze idealnie nada się na wszelkie wyjazdy. Wydajny procesor 8 generacji zapewni odpowiednią wydajność we wszystkich codziennych zastosowaniach. Plusy Jakość wykonania Wytrzymała bateria Wydajny procesor 8 generacji Minusy Zobacz ten komputer w sklepie

Lenovo ThinkPad X260

Zdjęcie pochodzi ze strony Amso.pl

Procesor: Intel Core i5-6300U

Intel Core i5-6300U RAM: 8 GB

8 GB Dysk: 240 GB SSD

240 GB SSD Matryca: 12,5 cali FullHD

12,5 cali FullHD GPU: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics System: Windows 10 Home

Windows 10 Home Gwarancja: 12 miesięcy

12 miesięcy Cena: 852 złote