Świat nas ciągle zaskakuje, najpierw wmawiają, że ropy jest coraz mniej i niedługo jej zabraknie, a tu odkryto w Etiopii wielkie złoża ropy naftowej.

Może nie aż tak wielkie jak w USA czy Arabii Saudyjskiej, ale z pewnością największe złoża we wschodniej Afryce. Szef resortu górnictwa Etiopii, Takele Uma Bant podzielił się informacją, że poszukiwania złóż ropy naftowej zostały zakończone sukcesem i znajdują się one w dorzeczu Nilu Błękitnego w regionie Warra Illu w prowincji Amhara.

W Etiopii wielkie złoża ropy. A mówili, że brakuje na Ziemi.

Z informacji wiadomo, że do wydobycia według wstępnych szacunków będzie 2 miliardy baryłek ropy naftowej. Z pewnością spowoduje to uniezależnienie się Etiopii od dostaw z innych państw, jak i pozytywnie wpłynie to na sytuację na świecie.

Władze Etiopii mają wielką nadzieję, że pozwoli to na stworzenie nowych miejsc pracy i przełoży się to na zwiększony wzrost gospodarczy, który przez wojnę w regionie Tajga w 2020 roku zaczął zwalniać.Jeszcze w 2000 roku Etiopia należała do grona najuboższych państw świata. Czy tam też dotrze za niedługo “demokracja“? Czy spowoduje to większy wpływ Etiopii na region i nasuwa się pytanie – co z Tamą Wielkiego Odrodzenia?