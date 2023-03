Tego w NBA jeszcze nie było! Co za amatorka!

Tego w NBA jeszcze nie było, a w najlepszej lidze świata dzieją się niecodzienne rzeczy. Do kuriozalnej sytuacji doszło w meczu Dallas Mavericks z Golden State Warriors. Drużyna z Teksasu pobiegła pod kosz rywali, zostawiając ich samych pod swoim. Tłumaczyli się błędem sędziów.

Dallas Mavericks bronili nie tego kosza, co trzeba

Kibice NBA widzieli już naprawdę wszystko, jeśli chodzi o sytuacje na boisku do koszykówki. Rzuty wygrywające spotkanie z połowy boiska, zawodnicy przeskakujący innych, łamanie koszów czy ustawianie obręczy pod odpowiednim kątem przez 45 minut. Tego, co zrobili koszykarze Mavericks, w NBA jeszcze nie było.

Przeczytaj także: Sochan o grze dla Polski. Czy w najbliższym czasie zagra dla reprezentacji?

Mavericks dzisiejszej nocy grali z Golden State Warriors. Mecz zakończył się wynikiem 127 do 125 na niekorzyść koszykarzy ze stanu Teksas, jednak to nie wynik, a to, co stało się podczas spotkania, obiegło koszykarski świat. Nikt do końca nie wie, co stało się na parkiecie, ale wygląda to na niezłą amatorkę.

NBA jeszcze tego nie widziała! Co za amatorkA!

Największa amatorka, jaką w NBA widziano

Na dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty koszykarze Golden State Warriors mieli piłkę w ataku. Przy próbie wejścia pod kosz zawodnik GSW stracił ją i piłka wyszła na aut. Jedna z drużyn wzięła przerwę na żądanie. Po powrocie stało się coś, czego nie spodziewał się zupełnie nikt – drużyna z Teksasu broniła złego kosza!

Koszykarze z Oakland znaleźli się więc na atakowanej stronie parkietu zupełnie sami. Nawet w amatorskiej koszykówce nie zdarzają się takie sytuacje! Zresztą, zobaczcie sami, jak komicznie to wyglądało!

Anyone know where the Mavs went here? 🤨😭 #Shaqtin pic.twitter.com/ef3YWfL15Y — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) March 23, 2023

Po meczu Mark Cuban, właściciel Dallas Mavericks postanowił rozjaśnić sytuację. Wyznał on, że sędziowie ogłosili, że piłka należy się Mavs, powiedział to też speaker w hali, jednak po końcu przerwy na żądanie sędziowie rzekomo zmienili decyzję, o której… nie poinformowali drużyny gospodarzy.

Mark Cuban, właściciel Mavs, stwierdził, że to wszystko wina sędziów, którzy nie poinformowali drużyny o zmianie decyzji.

Źródło: NBA, Shaqtin’a Fool, Twitter