W tym mieście 1.09 zniknie 14 tys hulajnóg elektrycznych!

Wszystko wskazuje na to, że fanom tego typu transportu został dzień, OK, niecałe dwa dni, aby cieszyć się możliwością wykorzystywania modeli oferowanych w wynajmie na minuty. Dlaczego? W tym europejskim mieście pierwszego września zniknie 14 tys hulajnóg elektrycznych. Przepisy zostały już dawno zatwierdzone. Teraz pozostało właścicielom “zabranie” pojazdów z miejskich ulic.

Na paryskich ulicach nie zobaczymy już hulajnóg wypożyczanych na minuty.

O sprawie pisał Karol początkiem kwietnia bieżącego roku. Podczas referendum aż 89% osób uznało, że czas najwyższy pozbyć się hulajnóg elektrycznych z tego miasta. Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ miałem okazję spędzić kilka dni w Paryżu. To, jak ludzie jeżdżą na hulajnogach “woła o pomstę do nieba”! Fakt, kierowcy samochodów nie są lepsi ale brak znajomości przepisów przez użytkowników hulajnóg i “samowolka” na drodze może spowodować niejeden wypadek. Z resztą, przy mnie dziewczyna wyjechała tuż przed koła samochodu. Dobrze, że kierowca zareagował szybko (pewnie pomogły również systemy bezpieczeństwa), bo tak naprawdę mogłoby być ciężko.

Hulajnogi elektryczne na minuty znikają. Co teraz? Fot. MenWorld

Czystki w Paryżu. Pierwszego września zniknie 14 tys hulajnóg elektrycznych

Zaledwie siedem procent uprawnionych do głosowania czyli 100 tysięcy osób wzięło udział w referendum. To jednak wystarczyło aby z ulic Paryża zniknęły hulajnogi elektryczne. Anne Hidalgo, mer Paryża podziękowała wszystkim, którzy poświęcili swój czas w tej sprawie. Trzej operatorzy: Lime, Dott i Tier nie będą mogli przedłużyć umów na oferowanie wynajmu na minuty. A to oznacza, że początkiem września muszą zabrać całą swoją flotę. Mowa o 14 tysiącach hulajnóg, a więc jest to liczba bardzo duża.

Co ciekawe, wspomniane firmy raczej nie mają na co narzekać. Hulajnogi elektryczne z Paryża zostaną rozlokowane w innych miastach. Z kolei przedsiębiorstwa zastąpią hulajnogi rowerami elektrycznymi, które już teraz we francuskiej stolicy są bardzo popularnym środkiem transportu.