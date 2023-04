Hulajnogi elektryczne na minuty stały się prawdziwą plagą w wielkich miastach. Pojazdy te można spotkań na każdym rogu i to nawet w miejscach, gdzie utrudniają poruszanie się. Dlatego też zdecydowano, że z tym koniec i znikną one z ulic.

Hulajnogi to przydatne pojazdy, jednak mogą być problematyczne

Hulajnogi elektryczne to pojazdy, które w ostatnich latach stały się naprawdę popularne. W szybki i wygodny sposób można przedostać się na nich z punktu A do punktu B. Jest to zdecydowanie szybszy środek transportu niż samochód, zwłaszcza jeśli mówimy o poruszaniu się po dużym mieście.

Hulajnogi elektryczne na minuty znikają. Co teraz? Fot. MenWorld

Niestety, często bywa jednak tak, że hulajnogi elektryczne na minuty, które porozstawiane są po mieście, znajdują się na każdym kroku i nie są ustawiane tak, aby nie przeszkadzać innym osobom. Nie raz każdy z nas spotkał się z tym, że taki pojazd stał lub leżał na środku chodnika. Dlatego też Paryż postanowił coś z tym zrobić i powiedział stop.

Paryż mówi dość. Hulajnogi elektryczne na minuty znikają

2 kwietnia w Paryżu odbyło się miejskie referendum, na mocy którego mieszkańcy tego miasta zdecydowali, że hulajnogi elektryczne na minuty mają zniknąć z ulic stolicy Francji. Za usunięciem tych pojazdów głosowało aż 89,03 proc. z 103804 głosujących! Mer miasta oznajmiła, że znikną one z ulic 1 września 2023 roku.

Na paryskich ulicach nie zobaczymy już hulajnóg wypożyczanych na minuty.

Właśnie wtedy skończy się umowa licencyjna, która w 2020 roku została nadana trzem operatorom: Lime, Dott i Tier. Teraz jednak hulajnogi elektryczne znikną z ulic Paryża. Myślicie, że taki zakaz również powinien pojawić się w polskich miastach?

Oczywiście wspomniani wyżej operatorzy będą odwoływać się do tej decyzji.

Merci au plus de 100 000 Parisiens qui se sont exprimés, c’est une belle victoire de la démocratie locale. Une fois de plus, Paris a su innover !



Les Parisiens se sont massivement prononcés contre les trottinettes en libre-service, nous y mettrons fin d'ici le 1er septembre. pic.twitter.com/2YTy1YGDdj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 2, 2023

Źródło: Twitter