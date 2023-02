Specjalny Love Dog dla zakochanych! Walentynki w Żabce.

Walentynki w Żabce nie brzmi jak szczyt starań, jednak popularna sieć sklepów po raz kolejny postanowiła wprowadzić do swojej oferty wyjątkowy produkt. Mowa tutaj o hot dogu dla zakochanych. Co wyróżnia Love Dog? Różowy kolor!

Dzień zakochanych w Żabce? W tym roku będzie wyjątkowo różowy!

Niektórzy spędzają walentynki w bardzo romantycznych warunkach, wyjeżdżają w góry czy nad morze, zwiedzają Paryż czy Barcelonę, albo relaksują się w SPA. Walentynki w Żabce przy tym wszystkim nie brzmią zbyt zachęcająco, jednak sieć sklepów w Dzień Zakochanych zaoferuje coś, czego nie znajdziecie w żadnym z tych miejsc.

Najpierw czarny hot dog na Black Friday, teraz różowy na dzień zakochanych!

Przeczytaj także: Bez tego nie wyjeżdżaj z garażu! Ciekawa oferta w Biedronce! Warto!

O czym mowa? A o hot dogu i to nie byle jakim, ponieważ już sama nazwa skierowana jest do zakochanych. Przekąska jest wyjątkowa, bo… różowy. To kolejna tego typu akcja Żabki, która przecież w Black Friday sprzedawała czarne hot dogi, które po prostu wyglądały jak wyciągnięte z czarno-białego filmu. Teraz przyszła pora na coś kolorowego!

Wyjątkowy Love Dog w ofercie sklepu

Sieć sklepów lubi zaskakiwać swoimi pomysłami, dlatego te walentynki mają być wyjątkowe. I będą, ponieważ w ofercie pojawił się Love Dog. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Różowa buła, kiełbaska z dodatkiem żurawiny oraz specjalny sos pikantny na bazie przecieru z mango z dodatkiem czerwonej ostrej papryki. Klienci będą mogli również własnej kompozycji produktu.

Dzień zakochanych w Żabce. Specjalny Love Dog dla zakochanych!

Różowy hot dog będzie dostępny w sprzedaży od 13 do 28 lutego we wszystkich sklepach Żabka w Polsce. Normalna cena to 5,99 zł, z aplikacją Żappka o złotówkę mniej. Sklep przygotował promocję, dzięki której dziś, tj. 14 lutego, za hot doga zapłacimy jedynie 3,99 złotego.

Źródło: Żabka