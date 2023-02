Bez tego nie wyjeżdżaj z garażu! Ciekawa oferta w Biedronce! Warto!

W dzisiejszych czasach wyjeżdżanie na ulice bez wideorejestratora wydaje się głupim pomysłem, dlatego też, jeśli rozglądasz się za tego typu urządzeniem, to ta ciekawa oferta w Biedronce powinna zawrócić Twoją uwagę.

Ciekawa oferta w Biedronce – wideorejestrator za mniej niż 100 złotych

WIdeorejestratory to urządzenia, które w dzisiejszych czasach wydają się podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy. Aż dziwne, że żaden producent nie pomyślał na tym, aby sprzedawać tego typu urządzenia, jako element wyposażenia podstawowego. Jeśli chcesz spróbować i przekonać się, że takie urządzenie jest ci potrzebne, to ciekawa ofert w Biedronce może cię do tego skłonić.

W popularnej sieci sklepów Biedronka pojawiła się ciekawa oferta na wideorejestrator CVR31 PRIME3. Urządzenie to dostępne jest w sklepie internetowym i oferowane w bardzo korzystnej cenie. Co prawda nie jest to model z najwyższej półki, ale może się przydać w nieprzyjemnych sytuacjach. A jego największym plusem jest cena, ponieważ teraz kosztuje tylko 89,99 złotych!

CVR31 PRIME3 zwiększy bezpieczeństwo na drodze

Ciekawa oferta w Biedronce na wideorejestrator CVR31 PRIME3, który możemy kupić za niecałe 90 złotych. Model ten wyposażono w obiektyw szerokokątny 140 stopni, więc podczas nagrywania widzi on wszystko, co dzieje się przed maską naszego pojazdu. Oczywiście jakość jest tutaj najważniejsza, dlatego też urządzenie to rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Użytkownik ma również do wyboru mniejsze rozdziałki.

Na pokładzie kamery CVR31 PRIME3 znajdziemy detektor ruchu, który uruchamia nagrywanie, gdy kamera wykryje ruch przed obiektywem. Jest również G-Sensor, czyli funkcja, która zabezpiecza nagranie przed uderzeniem czy ostrym hamowaniem, kiedy zostanie wykryte. Plik chroniony jest przed usunięciem z racji nagrywania w pętli, aby nie zajmować zbędnego miejsca na karcie microSD. Tutaj kamera obsługuje nośnik o maksymalnej wielkości 32 GB. Producent wyposażył urządzenie również w mikrofon.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Biedronki.

Źródło i zdjęcia: Biedronka