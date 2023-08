Jakiś czas temu Elon Musk wyzwał Marka Zuckerberga na pojedynek. Walka Musk vs Zuckerberg miałaby się odbyć w formacie MMA, jednak wszyscy uznali to za zwykły trolling założyciela Tesli i SpaceX. Okazuje się jednak, że ten pojedynek może okazać się prawdą, a walka miałaby być transmitowana w serwisie X!

Musk wyzwał Zuckerberga do walki

Elon Musk i Mark Zuckerberg nie pałają do siebie miłością i co jakiś czas zaczepiają się w mediach społecznościowych. Zazwyczaj były to niewinne zaczepki słowne, jednak w drugiej połowie czerwca 2023 roku coś się zmieniło. Szef SpaceX i Tesli zaproponował, że mógłby stoczyć prawdziwą walkę z Zuckerbergiem w formacie MMA!

Walka Musk vs Zuckerberg się odbędzie. Wiemy, gdzie będzie stream!

Pomysł ten bardzo spodobał się internautom. Do tej pory wydawało się jednak, że walka Musk vs Zuckerberg to zwykły trolling ze strony właściciela serwisu X, jednak oliwa cały czas była dolewana do ognia. Najpierw szef Mety wstawił zdjęcie z treningu, na którym pozuje z Israelem Adesanyą i Alexem Volkanovskim, których łączny rekord w UFC to 50 zwycięstw i tylko 4 porażki. Potem pojawiła się informacja, która mówiła, że (jeszcze wtedy) Twitter pozwie Metę ze względu na serwis Threads, który miał naruszać własność intelektualną.

Walka Musk vs Zuckerberg jednak się odbędzie?

Pojawiły się wątpliwości dotyczące walki, jednak rozwiał je sam Elon Musk, który w swoim wpisie na platformie X (wcześniej Twitter), napisał:

“Cały dzień podnoszę ciężary, przygotowując się do walki. Nie mam czasu na treningi, więc zabieram je (ciężary – przyp. red.) ze sobą do pracy.”

Walka Musk vs Zuckerberg się odbędzie. Wiemy, gdzie będzie stream!

Jeśli rzeczywiście walka Musk vs Zuckerberg będzie miała miejsce, to jej transmisja na żywo odbędzie się na platformie X. Cały dochód z tego wydarzenia ma zostać przekazany na cele charytatywne dla weteranów. Nie podano jednak dokładnej daty ani miejsca, choć wcześniej sugerowano, że pojedynek miałby odbyć się w Las Vegas.

Pozostaje jednak pytanie – czy Musk mówi prawdę, czy po prostu trolluje, bo przecież robi to bardzo często. Mark Zuckerberg nie skomentował tego w żaden sposób, więc na ten moment musimy żyć w nieświadomości.

Źródło: Twitter