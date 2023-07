Musk oskarża Zuckerberga i Metę o oszustwo! Chodzi o Threads

Napięcie między dwoma miliarderami rośnie! Musk oskarża Zuckerberga o oszustwo. Oczywiście chodzi o nowy serwis Mety, który ma być konkurencją dla Twittera. Właścicielowi “Ćwierkacza” nie podoba się to, w jaki sposób Meta miała stworzyć swój serwis.

Musk oskarża Zuckerberga o oszustwo

Każdy, kto choć trochę interesuje się nową technologią i mediami społecznościowymi wie, że Musk i Zuckerberg nie pałają do siebie miłością. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że obaj panowie staną w oktagonie i zawalczą w formacie MMA. Rzekomo miałoby się to odbyć pod szyldem UFC!

Napięcie między Zuckerbergiem i Muskiem rośnie. Teraz poszło o nowy serwis Mety!

Między dwoma miliarderami pojawiło się nowe spięcie, ponieważ Musk oskarża Zuckerberga oraz Metę o oszustwo. Ekscentryczny miliarder nawiązuje w tym wszystkim oczywiście do nowopowstałego serwisu Mety, który jest konkurencją dla wspomnianego Ćwierkacza.

Twitter pozwie Metę. Chodzi o naruszenie własności intelektualnej

Właściciel Twittera wyznał, że nie chodzi o konkurencje, bo ta według niego jest rzeczą dobrą dla rynku, a o to, że Meta rzekomo naruszyła kilka praw własności intelektualnej. Co więcej, prawnicy Muska twierdzą, że Zuckerberg zatrudnił byłych pracowników Muska, a ci rzekomo mieli dostęp do poufnych danych i informacji.

Prawnicy sądzą, że Meta zrobiła to celowo, aby zdetronizować serwis i wykorzystać tę wiedzę do szybszego rozwoju serwisu. Andy Stone, dyrektor ds. komunikacji Meta stwierdził, że oskarżenia są nieprawdziwe, a żaden pracownik zwolniony po przejęciu przez Muska, nie pracował przy tworzeniu nowego serwisu.

Nowy serwis społecznościowy radzi sobie bardzo dobrze, ponieważ korzysta z niego już ponad 30 milionów użytkowników!

