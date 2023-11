Ważna funkcja w Androidzie, która wpłynie na prywatność, wkrótce wejdzie w życie. Gigant z Mountain View wprowadza do swojego systemu rozwiązanie, które sprawi, że nie będziesz już anonimowy! Chodzi o informowanie o tym, czy dany użytkownik wykonał zrzut ekranu!

Ważna funkcja w Androidzie wchodzi w życie

W mediach społecznościowych udostępniane jest multum treści, w tym zdjęć czy filmików, które może zobaczyć każdy. Nawet jeśli dana osoba posiada na danym medium społecznościowym “konto prywatne”, to treści na nim mogą trafić do sieci. W jaki sposób? Oczywiście przez zrzuty ekranu, które na ten moment są anonimowe.

Oczywiście na rynku znajdziemy aplikacje, które informują autora o tym, czy ktoś nie zrobił popularnego screena. Mowa tutaj m.in. o Snapchacie, który takie informacje przekazuje. Osoba wysyłająca natychmiast dostaje powiadomienie, że odbiorca wykonał zrzut ekranu. Dla większości aplikacji nie jest to jednak opcja, którą łatwo wdrożyć, dlatego w tym przypadku na pomoc przychodzi Google.

Ważna funkcja w Androidzie! Nie będziesz już anonimowy! Fot. Samsung Galaxy S23 Ultra/ MenWorld.pl

Android 14 z ciekawym rozwiązaniem dbającym o prywatność

System Android 14 to w dalszym ciągu świeży system, który swoją premierę miał w październiku 2023 roku. Google mocno postawiło na dbanie o prywatność i bezpieczeństwo i jak się okazuje, nie rzuca słów na wiatr. System ten ma zostać wyposażony w odpowiednie narzędzia, które będą miały za zadanie kontrolowanie czynności wykonywania zrzutów ekranów.

Gigant z Mountain View postanowił stworzyć nowy interfejs API, którego zadaniem będzie wykrywanie zrzutów bezpośrednio w systemie Android 14. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi wprowadzenie odpowiednich środków deweloperom aplikacji trzecich, które będą mogli wysyłać powiadomienia użytkownikom o tym, że ktoś wykonał screenshota.

Ważna funkcja w Androidzie! Nie będziesz już anonimowy! Na zdjęciu Samsung Galaxy S8. fot. mat. wł.

Sam interfejs API pozwala jedynie na rozpoznanie, że zrzut ekranu został rzeczywiście wykonany, jednak nie jest w stanie poinformować o tym, co dokładnie zostało zescreenowane. To zadanie leży na barkach deweloperów. Niemniej jednak jest to niezwykle ważna funkcja w Androidzie, która mocno wpłynie na zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników tego systemu operacyjnego.

Źródło: Android Police