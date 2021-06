Windows 10 Home vs PRO – jaki wybrać?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Użytkownicy oprogramowania Microsoft mogą obecnie liczyć na szeroki wachlarz wyboru. Najczęściej wybór pada na podstawową wersję Windows 10 Home lub rozbudowaną, czyli Windows 10 Pro. Pierwsza jest skierowana do użytku domowego, natomiast druga dedykowana użytkownikom biznesowym. Możliwości jest oczywiście więcej, nie brakuje Windows 10 dla uczniów i placówek edukacyjnych, dużych firm i korporacji, na urządzenia mobilne. Windows 10 Home i Pro wiele łączy, ale nie brakuje też różnić, które warto poznać przed zakupem. Wybór wersji systemu operacyjnego zawsze powinien być dobrze przemyślany, w oparciu o indywidualne potrzeby użytkownika.

Czym cechują się Home i Pro?

Obecnie nie ma bardziej uniwersalnego i wielofunkcyjnego systemu operacyjnego niż Windows 10. Najpopularniejsze nadal są dwie wersje oprogramowania. Windows 10 Home do użytku domowego i Windows 10 Pro dla klientów biznesowych. Warto jednak od razu zaznaczyć, że firmy również mogą korzystać z wersji Home. Windows10 Pro może być używany na komputerze przeznaczonym do użytku domowego. Jest to już indywidualna kwestia kupującego, na które ostatecznie zdecyduje się rozwiązanie. Windows 10 Pro jest bardziej rozbudowany przez wzbogacenie go o funkcjonalności dedykowanej stricte biznesowi. Trzeba też liczyć się z pewnymi ograniczeniami licencyjnymi w przypadku korzystania z aplikacji biurowych Office. W obu wersjach Windows 10 dostępna jest funkcja pióra cyfrowego i dotyku, szybka i energooszczędna przeglądarka Microsoft Edge, tryb oszczędzania baterii dzięki ograniczeniu działania w tle o powiadomień push. Można też łączyć się z urządzeniami mobilnymi z systemem Android i Apple z poziomu komputera.



W Windows 10 Home i Pro dostępna jest funkcja Windows Hello. Dzięki niej można zwiększyć bezpieczeństwo przez odblokowywanie urządzenia za pomocą rozpoznania twarzy, odcisku palca lub kodu PIN. Ochrona bezpieczeństwa i tożsamości użytkowników jest możliwa także dzięki funkcji szyfrowania urządzeń. Tylko upoważnione osoby uzyskują do nich dostęp i znajdujących się na nich danych. Można liczyć również na wbudowaną zaporę i zabezpieczenia internetowe chroniące przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami. Wszystkie aplikacje przeglądarki są chronione przed niebezpiecznymi plikami i witrynami dzięki Windows Defender SmartScreen. W Windows 10 Home i Pro możliwa jest kontrola rodzicielska, dzięki czemu można ograniczać dostęp do zawartości wybranych stron, kontrolować zakupy internetowe.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii nowe technologie.



Kolejną przydatną funkcjonalnością jest bezpieczny rozruch, co przeciwdziała ładowaniu się złośliwego oprogramowania podczas uruchamiania systemu. Nad bezpieczeństwem użytkownika czuwa też program antywirusowy Windows Defender, który wykrywa i neutralizuje nowe cyberzagrożenia. Możliwe jest również zwiększenie miejsca na pulpicie i produktywności przez wykorzystanie wirtualnych pulpitów. W obsłudze systemu Windows 10 pomaga osobista asystentka sterowana głosem, czyli Cortana. Ciekawą funkcjonalnością w najnowszym systemie operacyjnym Windows jest platforma pozwalająca na obsługiwanie holograficznych okularów, czyli Windows Holographic: HoloLens. Z kolei Continuum umożliwia przełączenie laptopa w tryb tabletu, jeśli oczywiście został on wyposażony w panel dotykowy.

W czym Windows 10 różni się od podstawowej wersji Home?

Windows 10 Pro został stworzony z myślą o bardziej wymagających użytkownikach, którzy potrzebują zaawansowanych ustawień administracyjnych. Windows 10 Home również może być wykorzystywany w firmie. Nie jest skierowany wyłącznie do użytkowników domowych. W wersji rozbudowanej znajduje się szereg przydatnych narzędzi, które dają wiele nowych możliwości. Przykładem jest Szyfrowanie BitLocker, co na komputerach służbowych sprawdza się idealnie. Można skutecznie zabezpieczyć wrażliwe dane osobowe i dokumenty, które nigdy nie powinny dostać się w niepowołane ręce.

Firmowe dane muszą być należycie chronione, jeśli firma nie chce narazić się na problemy i straty finansowe. Wyciek danych lub ich utrata wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Z BitLocker można zaszyfrować dowolne dane znajdujące się na dysku komputera, do których dostęp będą miały wyłącznie uprawnione osoby. Nawet jeżeli dojdzie do utraty dysku na skutek kradzieży czy zgubienia, jego zawartość pozostanie bezpieczna. Przypisany dostęp pozwala na zarządzenia nim wyłącznie uprawnionym do tego osobom oraz decydować, jakie dokładnie aplikacje mogą uruchamiać się na poszczególnych urządzeniach. Z jednego urządzenia może korzystać wiele osób, ale każda z nich będzie miała dostęp wyłącznie do własnych danych i aplikacji.



Decydując się na 10 Pro, można liczyć na kolejną przydatną funkcjonalność dla użytkowników biznesowych, a mianowicie na obsługę Active Directory. Jest to bardzo pomocne narzędzie dla pracowników działu IT, bo pozwala na szybkie i wygodne zarządzanie wszystkimi komputerami podłączonymi do firmowej sieci. Uzyskują oni także dostęp do plików i drukarek powiązanych z Windows 10 Pro i Windows Server. Można zarządzać urządzeniami mobilnymi, do dyspozycji jest dynamiczne inicjowanie obsługi. Windows 10 Pro został wzbogacony o usługi Enterprise State Roaming na platformie Azure, usługę Windows Uptade dla Firm, konfiguracje w trybie kiosku, Microsoft Store dla Firm.