Windows 11 psuje procesory AMD Ryzen?

W ostatnim czasie głośno było o słabej współpracy nowego systemu Microsoft’u oraz procesorów AMD Ryzen. Problem ten dotyczył ogromnego spadku wydajności, a także wielu problemów chociażby z temperaturami. Były nawet przypadki pokazujące, że Windows 11 psuje procesory. Dla fanów czerwonych mam świetną informację – wszystko zostało naprawione! A przynajmniej według testów wykonanych przez twórcę 11-tki…

Przyczyna problemów z procesorami

Łatka dostępna jest do pobrania dla członków kanału Windows Insider Beta i Release. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych niedociągnięć przed ogólnodostępnym wydaniem. W notatkach do poprawki Microsoft mówi: „Naprawiliśmy problem z buforowaniem L3, który może wpływać na wydajność niektórych aplikacji na urządzeniach wyposażonych w procesory Ryzen po aktualizacji do Windows 11”.

Nowe systemy operacyjne zazwyczaj mają błędy, choć problem, który dręczył procesory AMD był nieco kłopotliwy – komputery PC z procesorami AMD stanowiły zazwyczaj około 20 procent całego rynku PC. Buforowanie danych w pamięci podręcznej jest cechą architektury zaprojektowaną, aby umożliwić procesorowi centralnemu szybkie działanie na często używanych danych. Opóźnienia pamięci podręcznej niszczą tę wydajność. Jest to ogromna wada systemu i Microsoft nie mógł tak tego zostawić.

Zmiany wprowadzone w ostatniej aktualizacji Insider

Insider build ogłoszony piątek zawiera liczne poprawki błędów wszelkiego rodzaju, wszystkie związane z systemem Windows 11. Oczekuje się, że trafią do konsumentów w ciągu najbliższych kilku tygodni. Niestety obecnie Microsoft nie podał harmonogramu, kiedy łatka trafi do wszystkich użytkowników.

Firma wydała również nowe tapety Windows 11 dla Insiderów w tym tygodniu. Jednak rozczarowała fanów, gdy ogłosiła nowy wygląd emoji. Wykorzystują one płaskie projekty 2D, a nie wersje 3D, które wcześniej obiecał producent. System przechodzi rozmaite zmiany wizualne, więc bardzo możliwe, że emotki jeszcze przejdą zmianę. Nie jest to jednak pewne i musimy mieć na uwadze, że twórca może posunąć się do różnych kroków.

Czy łatka rzeczywiście poprawi problem to się jeszcze okaże. Być może wyjdzie, że nadal Windows 11 psuje procesory. Na ten moment musimy poczekać na rzeczywiste testy przez społeczność.