Właśnie powstał smartfon dla fanów BMW. I to w M pakiecie!

Często słyszymy o kolaboracjach między producentami samochódów i smartfonów. Swego czasu OnePlus przedstawił wersję 7T Pro McLaren Edition. Tym razem przyszła pora na fanów marki BMW. Bawarska marka, przy współpracy z Vivo stworzyła smartfon iQOO 7 Legend, w wersji M Pakiet! Czy jest tak samo szybki jak BMW M?

Vivo iQOO 7 Legend w wersji BMW M pakiet, to gratka dla fanów

Jeśli jesteście fanami bawarskiej marki i posiadacie dosłownie każdy gadżet, który może nawiązywać do tej marki, a w waszym garażu stoi BMW, to smartfon Vivo iQOO 7 Legend w wersji BMW M jest stworzony dla was. Charakterystyczne paski w kolorze czerwonym, czarnym i niebieskim są jednym z najbardziej rozpoznawanych wizerunków w świecie motoryzacji. Auta M Pakiet w są o kilkadziesiąt tysięcy złotych droższe.

Vivo iQOO 7 Legend to nowy smartfon, który skierowany jest przede wszystkim do fanów BMW. Jeśli więc rozglądacie się za nowym smartfonem, który będzie tak samo szybki jak BMW w M pakiecie, to flagowy model od Vivo może okazać się strzałem „w dziesiątkę”.

Vivo iQOO 7 Legend BMW Edition to smartfon stworzony dla fanów marki!

Smartfon, który będzie tak szybki jak BMW M

iQOO 7 Legend od Vivo to flagowy model, który zdecydowanie zapewni szybkość i wydajność. BMW M Motorpsort to marka kojarząca się z niesamowitymi osiągami, dlatego też smartfon powstały przy współpracy z Vivo również musi taki być. Na pokładzie znajdziemy mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888. Na pokładzie znajdziemy 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Smartfon może być dostępny w wersji 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1.

Producent wyposażył iQOO 7 w baterię po pojemności 4400 mAh, która wspiera ładowanie 66 W. To pozwoli na naładowanie smartfona od 0 do 100% w niespełna 22 minuty! Oczywiście nie mogło zabraknąć charakterystycznych pasków BMW M, które widnieją na tyle smartfona.

Czy smartfon okaże się tak szybki jak samochody BMW w pakiecie M Power?

Model Vivo iQOO7 Legend BMW Edition wyposażono w 6,62-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Podświetlenie matrycy może wynieść nawet 1300 nitów! Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy. Główny 48 Mpix z sensorem Sony IMX598, ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix oraz sensor do głębi ostrości 2 Mpix.

Smartfon Vivo iQOO 7 Legend BWM Edition nie został jeszcze wyceniony. Istnieje również możliwość, że smartfon będzie także dostępny w stacjonarnych salonach BMW.



Źródło: GSMArena