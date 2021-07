Woski samochodowe – wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Lakiery samochodowe po pewnym czasie użytkowania tracą swój blask i wytrzymałość. Nic dziwnego, działają na nie różne negatywne czynniki zewnętrzne, takie jak warunki atmosferyczne czy nawet pył z drogi podczas jazdy. Warto więc skutecznie odświeżyć lakier, a także zapewnić mu odpowiednią ochronę. Do tego zadania należy wybrać woski samochodowe.

Przed czym wosk chroni karoserię?

Wosk do samochodu chroni lakier niezależnie od pory roku i o tym warto napisać w kontekście warunków atmosferycznych. Latem na wierzchnią warstwę koloru działa prażące słońce, a co za tym idzie promieniowanie UV. Z kolei wiosną i jesienią lakier narażony jest na częste opady deszczu i marznącego deszczu. W zimie z kolei niejednokrotnie na karoserii pojawia się powłoka lodowa. Wszystko to wpływa negatywnie na wygląd, ale i trwałość lakieru. Nie inaczej jest w przypadku lekkich uszkodzeń mechanicznych, precyzując, chodzi oczywiście o zarysowania. Jak się okazuje nawet pył z drogi w lecie, a szczególnie sól drogowa w zimie działa negatywnie na lakier. Do tego należy dodać czas, w końcu nic nie trwa wiecznie. Powłoka po pewnym okresie eksploatacji po prostu nie jest już tak błyszcząca.

Na szczęście na to wszystko jest sposób, czyli wosk samochodowy. Nanosi się go na karoserię, co jednak nie jest zadaniem prostym. Przede wszystkim warto wygospodarować sobie na to kilka godzin, czeka Cię bowiem sumienna praca. Musisz pamiętać o wcześniejszym gruntownym umyciu pojazdu czy nanoszeniu wosku według zaleceń producenta. Zanim jednak przejdziesz do prac, powinieneś wybrać odpowiedni preparat, a tych na rynku jest naprawdę wiele. Różnią się od siebie konsystencją, ale także składem. Pamiętaj, aby stawiać na wosk samochodowy od cenionych dostawców, wybieraj dystrybutorów godnych zaufania, takich jak shiningcar.pl!

Woski samochodowe – rodzaje ze względu na konsystencję

Wosk do lakieru samochodowego może mieć różną konsystencję. Wyróżnia się woski twarde, które mają formę pasty. To bez dwóch zdań najpopularniejszy rodzaj, ale czy najlepszy? Według profesjonalistów można śmiało powiedzieć, że pasta będzie optymalnym wyborem. Trzeba jednak zauważyć, że sposób jej aplikacji jest dość skomplikowany, wymaga wiedzy i umiejętności. Nie poleca się jej amatorom. Mimo wszystko woskowanie auta pastą to gwarancja najwyższej trwałości czy odporności na warunki atmosferyczne. Co więcej, możliwość wydobycia doskonałej głębi kolorów.

Woski w mleczku są mniej popularne, stopień ochrony lakieru, jaki zapewniają, jest niestety dużo niższy. Jednak w regularnym stosowaniu to właśnie mleczko jest lepszym wyborem. Wszystko dlatego, że jego aplikacja jest szybsza i dużo prostsza, niż w przypadku pasty. To nie wszystko, mleczko jest tańszą opcją. Z jego pomocą uzyskasz bardzo silny połysk lakieru.

Ostatnia możliwość to wosk samochodowy w sprayu. Świetny, jako dodatkowa warstwa na wcześniej nałożony wosk lub sealant. Ich aplikacja jest niezwykle prosta, wystarczy spryskać powierzchnię lakieru, a następnie dotrzeć wosk mikrofibrą i gotowe. Wosk w sprayu do samochodu daje świetny efekt odpychania wody (hydrofobizacji) oraz połysku.

Woski samochodowe – wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Woski syntetyczne, naturalne i hybrydowe

Chcielibyśmy także opisać podział wosków samochodowych ze względu na ich skład. W pierwszej kolejności woski syntetyczne, które są dziełem nowoczesnej technologii polimerowej. Ściśle wiążą się z lakierem samochodowym, zapewniają wysoką odporność na wszelkie czynniki środowiskowe. Musisz jednak pamiętać, że wosk syntetyczny drugiemu ni równy. Jeden może oferować świetną hydrofobizację po nałożeniu, inny zagwarantuje skuteczniejszą ochronę przed drobnymi rysami i zadrapaniami.

Druga możliwość to wosk naturalny, czyli Carnauba. Tworzy się go z liści palm brazylijskich i wosków pszczelich. To najtwardszy wosk zapewniający najwyższy poziom połysku. Idealny do stosowania na okres wiosenno-letni, kiedy lakier powinien dobrze wyglądać. Poboczną zaletą takiego rozwiązania jest to, że woski naturalne mają raczej neutralny zapach. Porównując do wosków syntetycznych, jest to na pewno przyjemniejszy wybór, gdy nakładasz preparat bez maseczki.

Ostatnie rozwiązanie to woski hybrydowe, czyli połączenie tych naturalnych z syntetycznymi. W ich składzie znajdzie się Carnauba i mieszanki polimerowe. To naprawdę ciekawy wybór, który łączy w sobie długi okres trwałości, świetną głębię kolorów oraz wysoki stopień ochrony lakieru. Zalecamy ich stosowanie w okresie jesienno-zimowym.

Trzy możliwości, jeśli chodzi o konsystencję oraz tyle samo wersji wosków, jeżeli bralibyśmy pod uwagę ich skład i sposób wykonania. Jaki produkt wybrać? Zalety, wady, a także okresy stosowania opisaliśmy w artykule. Postawienie na konkretne rozwiązanie nie powinno więc być trudne.