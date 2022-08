Amazon Prime Gaming. Wrześniowa oferta darmowych gier będzie bardzo mocna!

Amazon Prime Gaming, jak większość tego typu usług, co miesiąc rozdaje darmowe gry. We wrześniu czeka nas naprawdę bardzo ciekawy lineup, ponieważ osoby posiadające abonament Prime będą mogły odebrać takie gry jak Assassin’s Creed Origins, Football Manager 2022, Śródziemie: Cień Mordoru i wiele więcej!

Amazon Prime Gaming z niezwykle bogatą ofertą darmowych gier

We wrześniu abonenci Amazon Prime Gaming zyskają naprawdę ciekawe tytuły! Jak podaje oficjalne źródło, wrześniowe rozdanie pozwoli na odebranie takich gier jak Assasin’s Creed Origins z platformy Ubisoft Connect, Football Manager 2022 (Steam), Śródziemie: Cień Mordoru GOTY (GOG), The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast i Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition.

Jak widać, lineup gier dostępnych na Amazon Prime Gaming będzie naprawdę pokaźny. Oczywiście najciekawiej prezentują się trzy pierwsze gry. Jeśli nie graliście jeszcze w Assassin’s Creed Origins czy Śródziemie: Cień Morodoru w edycji Game of the Year, to teraz będziecie mieli do tego idealną okazję! Fani piłki nożnej również znajdą coś dla siebie dzięki Football Manager 2022!

Gry AAA i wiele, wiele więcej!

Śmiało można powiedzieć, że Assassin’s Creed Origins to jedna z najlepszych i najciekawszych części całej serii. W tym tytule przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie kierując postacią Bayeka, powołujemy do życia bractwo asasynów. Będziemy walczyć nie tylko z ludzkimi przeciwnikami, ale również z egipskimi bóstwami. Z kolei Śródziemie: Cień Mordoru to propozycja dla miłośników uniwersum Hobbita i Władcy Pierścieni. Talion, strażnik Czarnej Bramy zostaje opętany przez upiora i szykuje zemstę za morderstwo swojej rodziny, którego dokonali słudzy Saurona.

To dwie najciekawsze gry z całego zestawienia, jednak w ofercie darmowych tytułów na wrzesień w Amazon Prime Gaming znajdziemy jeszcze kilka innych tytułów, w które warto zagrać. Warto przypomnieć, że abonament Prime w Polsce kosztuje jedynie 49 złotych, a dzięki temu zyskujemy nie tylko dostęp do usługi Gaming, ale także Prime Video oraz szybsze dostawy i lepsze ceny na samym Amazonie!

Źródło: Prime Gaming