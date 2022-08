Epic Games Store jak co miesiąc rozdaje darmowe gry. Dowiedzieliśmy się, jakie tytuły trafią do nas w przyszłym tygodniu w ramach wrześniowego rozdania. Fani Lary Croft będą zadowoleni, ponieważ darmową grą będzie Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition i dwa dodatki do innych gier.

Epic Games Store z darmową grą AAA

Fani młodej i zabójczej poszukiwaczki skarbów będą mocno zadowoleni z darmowego zestawienia gier Epic Games Store. We wrześniu wszyscy, którzy korzystają z usług tego sklepu, będą mogli pobrać grę Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Przeczytaj także: Netflix stworzy własną chmurę do grania!

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition to najnowsza część przygód młodej Lary Croft. Część miała swoją premierę w 2018 roku i jest ostatnią częścią trylogii serii zapoczątkowanej w 2013 roku. Definitive Edition zaoferuje nam wszystkie dodatki, jakie oferowano do tej gry.

Epic Games Store rozdaje grę AAA za darmo! Co to za tytuł?

Przygody Lary Croft to nie jedyna darmowa gra

To nie wszystko, ponieważ Epic Games Store oprócz Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edtion będziemy mogli zagrać także w Submerg: Hidden Depths oraz zyskamy dodatek do Knockout City.

Submerg: Hidden Depths to przygodowa gra eksploracyjna, która pokazuje nam postapokaliptyczny świat znajdujący się pod wodą. Hidden Depths jest bezpośrednią kontynuacją historii zapoczątkowaną w pierwszej części gry. Fabuła opowiada o przygodach rodzeństwa Miku i Taiku.

Źródło: EGS