Netflix tworzy gry, w które gra mniej niż 1 proc. wszystkich subskrybentów platformy. To nie przeszkadza w dalszych planach dotyczących branży gier. Gigant chce stworzyć chmurę do gier i szuka już osób, które będą za to odpowiedzialne.

Netflix stworzy chmurę do grania?

Kiedy Netflix ogłosił, że wchodzi do branży gier, wszyscy myśleli, że gigant streamingowy zawojuje rynek produkcjami AAA. Jak się później okazało, firma zdecydowała się na tworzenie zdecydowanie mniejszych gier. Najnowsze badania pokazały, że w gry gra mniej niż jeden procent wszystkich abonentów platformy.

Pomimo tej, można ją tak nazwać, porażki, firma dalej wierzy, że wkrótce ich produkcje będą zdecydowanie popularniejsze. Od jakiegoś czasu sugerowało się, że gigant może pójść w stronę cloud gamingu i jak się okazuje, te doniesienia okazały się prawdziwe, ponieważ wśród ofert pracy firmy pojawiły się stanowiska, które miałyby być odpowiedzialne właśnie za tworzenie chmury do grania.

Netflix stworzy własną chmurę do grania!

Osoby do tworzenia cloud gaming poszukiwane

Gigant streamingowy planuje na dobre wejść do branży gier, a stworzenie chmury do grania jest tylko potwierdzeniem. Netflix poszukuje osób na takie stanowiska jak chociażby menadżer technologii zabezpieczeń, który już wcześniej miał styczność z cloud gaming czy inżynier renderingu, który będzie wspierał usługę gier w tej formie.

Więcej konkretów nie podano. Netflix może mieć tę przewagę, że wie jak stworzyć narzędzie oparte na chmurze. Przecież jest największym serwisem streamingowym wideo na świecie. To może być ich przewaga. W ostatnim czasie granie w chmurze stało się bardzo popularne, dlatego nie ma się co dziwić, że gigant z Los Gatos chce również dołożyć do tego swoją cegiełkę.

