Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, to Netflix swego czasu postanowił podbić rynek gier. Okazuje się, że idzie gorzej, niż zakładało przedsiębiorstwo, ponieważ według danych aż 99 proc. subskrybentów nie włączyło ani jednej z nich.

Jeden procent użytkowników gra w gry giganta streamingu

Netflix wierzy, że ma szansę podbić rynek gier, tak samo, jak zrobił to z rynkiem serwisów streamingowych. Obecnie nie wszystko idzie zgodnie z planem. Co prawda nowe gry pojawiają się regularnie, jednak 99 proc. subskrybentów serwisów nie odpaliło żadnej z nich.

Przeczytaj także: Samsung ma pracować nad składanym tabletem. Będzie hitem?

Netflix. Grałeś w gry giganta? Bo 99 proc. subskrybentów też tego nie robiło

Jak pokazują dane przygotowane przez Apptopię, Netflix może wkrótce zastanowić się, czy inwestowanie w rynek gier ma w ich przypadku jakikolwiek sens. Dane pokazują, że jedynie 1,7 miliona z 221 milionów użytkowników płacących abonament w serwisie, rzeczywiście codziennie gra w ich gry. Nie jest dobrze.

Netflix mierzy wysoko, ale czy będzie lepiej?

Od momentu, kiedy Netflix ogłosił wejście na rynek gier mobilnych, tytuły te pobrano jedynie 23,3 miliona razy. Nie jest to dobry wynik, zwłaszcza, że platforma na ten rynek weszła w listopadzie 2021 roku. W ofercie znajdziemy gry oparte m.in. na spin-offie League of Legends, czyli Hextech Mayhem, strategię Into the Breach, a wkrótce ma pojawić się tytuł bazujący na serialu Gambit Królowej.

Netflix planuję rozszerzyć swoją ofertę gier do 50 tytułów do końca 2022 roku. W ostatnim czasie przejął on trzy studia tworzące gry, które mają pomóc przedsiębiorstwu w osiągnięciu celu. Firma ma nadzieję, że wyniki wkrótce zaczną szybować w górę, ponieważ jeden procent wszystkich użytkowników serwisu, którzy grają w gry, na pewno nie zadowalają.

Źródło: The Verge