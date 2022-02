Wybieramy mieszkanie dla młodej pary – poradnik

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Młodzi ludzie najczęściej mają dość specyficzne wymagania względem wymarzonego mieszkania. Musi być ono nie tylko urządzone zgodnie z aktualnymi trendami, ale też ulokowane w odpowiednim miejscu i położone w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowanej, miejskiej infrastruktury. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie dla młodej pary.

Lokalizacja na mapie miasta

Przede wszystkim – lokalizacja. W Warszawie dużą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się mieszkania na Woli. Nic dziwnego – to miejsce idealne i do życia, i do pracy. To tutaj bije serce biznesu, tu znajdują się siedziby największych firm. Wszędzie jest blisko i bez problemu dotrzemy stąd zarówno do pracy, jak i do teatru, kina czy na kolację z przyjaciółmi. Dzielnica położona jest praktycznie w centrum miasta.

Osiedle 19. Dzielnica jest doskonałym przykładem tego, jak się żyje na Woli. Położone w okolicy stacji metra, świetnie skomunikowane ze wszystkimi punktami na mapie miasta, z rozbudowaną infrastrukturą miejską – te mieszkania na Woli łączą w sobie wszystko to, czego młodzi ludzie szukają w wymarzonej lokalizacji.

Budynek i mieszkanie

Młodzi ludzie najczęściej szukają niewielkich mieszkań, inwestują w kawalerki i lokale dwupokojowe. Oczywiście nieco inne nieruchomości interesują aktywnych singli, a inne – młode rodziny z dziećmi. Dlatego mieszkanie dla młodej pary może być zupełnie inne niż to dla osoby, która mieszka sama.

Niezależnie jednak od liczności rodziny istotny jest dla nas standard budynku. Warto zwrócić uwagę na wykorzystane w trakcie budowy materiały i technologie. Coraz częściej możemy liczyć też na ekologiczne rozwiązania.

Fanom designu zwykle zależy również na tym, by budynek był estetyczny, ciekawy, stworzony zgodnie z aktualnymi trendami architektonicznymi. Wszystko to można znaleźć na osiedlu 19. Dzielnica.

Mieszkanie dla młodej pary: przyjazna okolica

Jeśli planujemy powiększenie rodziny, zwróćmy uwagę na okolicę mieszkania. Przydadzą się tereny zielone – parki i lasy idealne do spacerów. W sąsiedztwie warto szukać też żłobka, przedszkola i dobrej szkoły dla dzieci. Przyda się rozbudowana infrastruktura – sklepy i punkty handlowo-usługowe, dzięki którym wszystkie niezbędne do wygodnego życia sprawy załatwimy bez dalekich podróży. To wygodna i oszczędność w jednym.

Opłaty

Na koniec warto też sprawdzić opłaty, jakich możemy się spodziewać w konkretnym miejscu. Dowiedzmy się, czy budynkiem zarządza spółdzielnia, czy wspólnota lokatorska. W miarę możliwości porozmawiajmy z potencjalnymi sąsiadami, spytajmy ich o czynsz i średnie opłaty za media. Wszystko to będzie się potem przekładać na komfort życia całej naszej rodziny.

