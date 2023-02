TOPR zawnioskował o zamknięcie całego obszaru najpopularniejszego pasma gór w Polsce. Wszystko przez trudną sytuację pogodową oraz wysokie zagrożenie lawinowe. Jeśli więc wybierasz się w Tatry zapomnij, TPN zamknął cały obszar do odwołania.

Odwiedzając profil na Facebooku należący do Tatrzańskiego Parku Narodowego możemy przeczytać, że na wniosek TOPR przez trudną sytuację pogodową oraz czwarty stopień (na pięć) zagrożenia lawinowego, cały obszar Tatr został zamknięty. Turystyka górska jest teraz w Tatrach bardzo utrudniona. Wszystko za sprawą grubej warty śniegu, głębokich zasp oraz nawisów śnieżnych, które pojawiły się na graniach.

Wybierasz się w Tatry? TPN mówi zawróć, jeśli życie Ci miłe

Wybierasz się w Tatry? TPN zamknął cały obszar gór do odwołania

W podróżowaniu po Tatrach nie pomaga również pogoda – chodzi o obwite opady śniegu i silny wiatr. Efektem takich warunków jest ograniczona widoczność. Warto wspomnieć, że przecież wczoraj przez śnieg w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów utknęło kilkanaście osób, które musiały zostać tam do poprawy warunków. Według wyliczeń, miało to się stać w niedzielę. Oczywiście, jak to my, Polacy, wspomniani turyści nie wytrzymali i wyruszyli w stronę Zakopanego. Bardzo odpowiedzialne zachowanie. Brak słów.

Wybierasz się w Tatry? TPN mówi zawróć, jeśli życie Ci miłe

Złe warunki pogodowe w Tatrach. TPN zamyka cały obszar gór na wniosek TOPR

Patrząc na pogodę przez najbliższe dni można zauważyć, że całe pasmo Tatr pokryje kolejna warstwa śniegu, bowiem według prognozy, szczególnie dziś zapowiedziano opady. Kolejnym problemem jest duży wiatr – nawet do 24 km/h. Oczywiście, dodatkowym utrudnieniem w podróżowaniu po szlakach górskich będzie minusowa temperatura, jednak to akurat nie jest dużym problemem. Tak czy inaczej, jeśli pojedziecie na Podhale, niestety, nie pójdziecie na żaden szlak Tatrzański, ponieważ wszystkie zamknięto do odwołania.

Wybierasz się w Tatry? TPN mówi zawróć, jeśli życie Ci miłe

TPN zamknął wszystkie szlaki w Tatrach. Co na to turyści?

Przeglądając profil TPN na Facebooku można zauważyć, że bardzo dużo osób pozytywnie ocenia decyzję Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nic w tym dziwnego. TOPR miałby ręce pełne roboty, jeśli lekkomyślni turyści wybraliby się w góry, gdy w Tatrach panują bardzo złe warunki pogodowe. Dodatkowo użytkownicy Facebooka cieszą się, że Tatry (a więc fauna i flora) odpoczną od turystów. Pojawiają się również sugestie, aby osoby, które pomimo zakazu wybiorą się na szlak, powinno się obciążyć kosztami ewentualnej akcji ratunkowej. Jest to przecież narażenie życia ratowników. Zgadzam się.

Sprawdź również co sądzę o apartamencie Karpielówka A-9 Premium, jeśli interesuje Cię nocleg w Kościelisku.