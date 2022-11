Zbliżamy się do fazy wyłączenia sieci 3G. Niektórzy operatorzy (np. T-Mobile) planują to zrobić o wiele wcześniej. Nasuwa się pytanie czy w związku z wyłączeniem 3G przestaną nam działać telefony? Okazuje się, że nie mamy się czego obawiać.

Tak naprawdę T-Mobile zaczęło już cykliczne wyłączanie sieci 3G we wrześniu 2022. Proces zakończy się w grudniu przyszłego roku. Czy zaobserwowaliście jakieś zmiany? No właśnie. Tak naprawdę wyłączenie nie oznacza likwidacji częstotliwości, z której wspomniane 3G korzysta/korzystało. Krótko mówiąc, operatorzy zmodyfikują je tak, by były wykorzystywane w przypadku LTE. Ja jestem ciekawy czy faktycznie zobaczymy jakieś zmiany po tych modyfikacjach. Przecież w wielu miejscach zasięg jest tak słaby, że nie ma szans na stabilne połączenie z Internetem. Zobaczmy jednak, o co chodzi z tym wyłączeniem 3G.

Wyłączenie sieci 3G – czy stracę możliwość połączeń?

Nie, sieć będzie działała tak, aby nadal działały połączenia głosowe oraz SMS-y. Co do Internetu – w tym przypadku muszę Was zasmucić. Jeśli dotychczas korzystaliście z 3G (chociaż w to wątpię, bo raczej niewiele jest miejsc, w których takowe połączenie działa), nie będziecie mieli dostępu do Internetu.

Pamiętajcie, że tak naprawdę większość obecnie sprzedawanych telefonów działa bez problemu z LTE, dlatego nie powinniście obawiać się o to, że nagle urządzenie będzie nadawało się tylko do utylizacji. Oczywiście, szczególnie telefony dla seniorów nie posiadają możliwości korzystania z LTE. Rozwiązanie? Powoli mogą rozważać naukę korzystania ze smartfonów. Warto również zauważyć, że najmocniej przejście na LTE/5G deklaruje T-Mobile oraz Orange. Dlaczego? Zapewne chodzi o globalne strategie wspomnianych przedsiębiorstw.

Wyłączą sieć 3G w 2023. Czy przestaną działać telefony?

Kiedy zostanie wyłączona sieć 3G?

Tak naprawdę… już została w pewnych częściach Polski wyłączona. Wystarczy zobaczyć poniższy plan wyłączenia, który zaprezentowała sieć T-Mobile. Jak sugeruje ten operator – wyłączenie technologii nie będzie zauważalne dla osób, które na co dzień korzystają ze smartfonów i kart SIM, które nie są starsze niż sześć lat.

Czy przestaną działać telefony?

Bez obaw. To nie jest tak, że nagle zostaniecie „odcięci od świata”. Przykładowo, wspomniany już T-Mobile sugeruje, że 97% ruchu korzysta z LTE i 5G. Mało tego, sieć na częstotliwości 2100 MHz nie działa już od zeszłego roku. Do końca przyszłego będzie działać jedynie na częstotliwości 900 MHz. Sieć Orange natomiast planuje wygasić 3G w latach 2024 – 2025, tak więc jeszcze macie dużo czasu na to, aby wymienić telefon i kartę SIM (jeśli jest starsza). Co ciekawe, operator sam sugerował swoim użytkownikom aby udali się do salonów firmowych i bezpłatnie wymienili karty.

Wróćmy jeszcze do jednej ważnej kwestii, która zapewne będzie poruszana przez wiele osób. A mianowicie, są miejsca, w których nie działa LTE, ale pojawia się sygnał 3G. Czy to oznacza, że te osoby stracą dostęp do Internetu? W teorii nie, ponieważ częstotliwość 900 MHz z której korzysta wspomniana sieć zostanie poddana tak zwanemu refarmingowi, a to oznacza, że będzie wykorzystywana przez LTE. W praktyce powinniśmy więc liczyć na lepszy sygnał. Czy faktycznie tak będzie? Miejmy nadzieję, że tak.