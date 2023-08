Wymienne baterie powracają do smartfonów i jest to bardzo dobra wiadomość dla użytkowników. Okazuje się, że nie wszyscy są z tego faktu zadowoleni. Starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętowej w Apple twierdzi, że to błąd, który może uszkodzić smartfon.

Użytkownicy będą zadowoleni, producenci już nie bardzo

W ostatnich latach smartfony poszły w stronę, która raczej nie podoba się użytkownikom. Obecne telefony tworzą jedną bryłę, która ma na celu zwiększyć ich szczelność, jeśli wpadną do wody lub będą mieć jakikolwiek kontakt z cieczą. Logiczne, że im mniej otworów, tym mniej okazji dla wody do wtargnięcia do środka urządzenia. Dlatego też obecnie nie ma czegoś takiego jak łatwo wymienne baterie.

Wymienne baterie w smartfonach to błąd. Tak twierdzi Apple

To ma się zmienić za sprawą nowego prawa, które ma wkrótce zacząć obowiązywać na terenie Unii Europejskiej. UE chce, aby urządzenia z których korzystamy miały dłuższą żywotność i aby można je było łatwiej naprawić. Oczywiście najczęściej “padającym” komponentem w smartfonach jest bateria, której żywotność spada z każdym dniem. Dlatego też UE chce, aby wymienne baterie wróciły do smartfonów.

Wymienne baterie… to błąd?

Wymienne baterie to bardzo dobra wiadomość dla użytkowników, którzy będą mogli w prosty sposób podmienić akumulator w swoim telefonie, jeśli ten już bardzo szybko się rozładowuje. Koszta takiej wymiany będą ograniczać się tylko do kupienia ogniwa. Obecnie wymiana baterii jest kosztowna właśnie przez fakt, że telefon trzeba rozkleić – jest to proces bardzo delikatny i czasochłonny.

Okazuje się, że nie wszystkim podoba się to, że smartfony odzyskają wymienne baterie. Oczywiście chodzi tutaj o Apple, które już mocno krytykowało wymuszenie stosowania USB typu C we wszystkich urządzeniach sprzedawanych na terenie UE. W wywiadzie dla Orbit, którego tematem był “zrównoważonego rozwoju” starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętowej w Apple, John Ternus, twierdzi, że element wewnętrzny można uczynić “oddzielnym i naprawianym”, jednak potencjalnie jest to miejsce, które może doprowadzić do uszkodzenia całego urządzenia.

