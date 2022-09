Wynajem iPhone? Apple ma w planach wprowadzić taką opcję

Nie ma się co oszukiwać, najnowsza seria iPhone 14 nie należy do najtańszych. Za topową wersję Pro Max można kupić samochód w dobrym stanie. Nie każdego więc stać na te urządzenia, nawet jeśli mówimy o podstawowych modelach. Dlatego też Apple może wkrótce pozwolić na wynajem iPhone! Czy będzie na to popyt?

Ceny serii iPhone 14 mocno poszły w górę

Za najmocniejszą wersję iPhone 14 Pro Max z dyskiem 1 TB trzeba zapłacić 10 499 złotych. Jest to kwota, za którą można kupić, chociażby auto w dobrym stanie, które posłuży np. do dojazdów do pracy. Ceny za wszystkie modele mocno poszybowały w górę, dlatego też nie każdego będzie stać na zakup nowego smartfona od marki Apple. Dlatego też gigant z Cupertino planuje wprowadzić opcję wynajmu swoich telefonów.

Wynajem iPhone to opcja skierowana właśnie do osób, które chciałby wejść w posiadanie najnowszego smartfona marki Apple, jednak wydatek ten do dla nich za dużo. Oczywiście, można to zrobić już teraz, za pośrednictwem firm trzecich, jednak sam producent nie oferuje jeszcze takiej możliwość. „Jeszcze” to słowo klucz, ponieważ zdaje się, że gigant może pracować nad takim rozwiązaniem.

Apple iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w wynajmie? Gigant rozważa wprowadzenie takiej opcji

Wynajem iPhone? Firma ma w planach wdrożenie takiego programu

Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, wynajem iPhone wkrótce będzie oferowane przez samego producenta. W biuletynie eksperta możemy przeczytać, że gigant z Kalifornii stale pracuje nad tego typu rozwiązaniem i zostanie ono wprowadzone na rynek jeszcze w tym lub w przyszłym roku. Usługa miałaby być przedstawiona podczas październikowej konferencji, na której zaprezentowany zostanie nowy MacBook oraz iPad.

Opcja wynajmu miałaby być zaprezentowana podczas październikowej konferencji.

Apple obecnie oferuje kilka sposobów na pozyskanie nowego smartfona – w ramach programu aktualizacji czy programu ratalnego Apple Card. Wynajem iPhone, o którym mowa, działałby nieco inaczej. Klienci mieliby płacić nie tylko cześć kosztów smartfona, ale również za pakiety usług. Mark Gurman, który przekazał te informacje, twierdzi, że firma może dodać tę opcję do pakietu Apple One, w ramach którego klient płaciłby za telefon i możliwość korzystania z podstawowych usług firmy. Możliwe jest także wprowadzenie AppleCare+.

