Smartfon za 500 zł? To realme Note 60. Zobacz, co oferuje

Nie każdy potrzebuje telefonu z najwyższej półki, który będzie co prawda oferował świetne parametry, ale nie oszukujmy się – coś za coś, jego cena będzie wysoka. A jeśli potrzebny Ci tani smartfon za 500 zł? Taki typowo do dzwonienia i przeglądania mediów społecznościowych? W sprzedaży pojawił się realme Note 60. Cena to nie jedyna jego zaleta.

Sprawa wygląda tak. Szukasz taniego telefonu, naprawdę taniego na dzisiejsze czasy, a więc takiego, którego cena nie przekracza 500 zł? Trudne, to fakt. Są takie smartfony na rynku ale nie oszukujmy się, nie grzeszą ani wyglądem ani parametrami. Jak jest w przypadku realme Note 60? Nie oszukujmy się – nie licz na podzespoły z górnej półki ale tak szczerze mówiąc, wcale nie wyglądają tak źle. Przyjrzymy się im za chwilę, bowiem marka chwali się przede wszystkim czymś innym.

Czym tak bardzo chwali się realme? Mowa o technologii ArmorShell Protection, która ma za zadanie zapewnić użytkownikowi bardzo wysoki poziom ochrony, który podobno jest niespotykany wśród urządzeń w tej półce cenowej. Mowa o tak zwanym wytrzymałym systemie konstrukcyjnym, który ma na celu zwiększenie zarówno żywotności, jak i trwałości realme Note 60. Mowa o wytrzymałej aluminiowej konstrukcji, która jest odlewana ciśnieniowo. Do tego dochodzi zintegrowana metalowa rama wewnętrzna, wzmocnione szkło czy powłoka ochronna. Mało tego, realme 60 Note ma amortyzującą folię obwodową. Producent zastosował również specjalny klej do komponentów oraz ramkę ochronną ekranu. Brzmi nieźle, to fakt.

Wszyscy wiemy jak wyglądają te wszystkie „pancerne” smartfony. No, może oprócz motorola edge 50 neo, ale przede wszystkim, to inna półka cenowa, a do tego jeszcze nie testowałem jego właściwości „w terenie”. Tu mówimy o smartfonie za niecałe „pięć stówek”, co sprawia, że jest to „smakowity kąsek”. Przynajmniej pod kątem designu, gdyż wizualnie model ten może się podobać. Smukła obudowa, wąskie ramki, ładna kolorystyka. Do tego ta ochrona ArmorShell, która sprawia, że realme Note 60 sprawdzi się podczas pracy w trudnych warunkach. Ma być odporny na zginanie, upadki, zarysowania, a także spełniać normę IP64 (dla przypomnienia – pyłoszczelny i wodoodporny).

Nie wiem na ile możemy wierzyć producentowi ale podobno smartfon ten przeszedł ponad trzysta dwadzieścia rygorystycznych testów, w tym weryfikację odporności na upadki. Mam coraz większą chęć poddać go „rygorystycznym” testom. Faktycznie, musi być solidny, bowiem uzyskał certyfikat TUV Rheinland.

Ochrona ArmorShell™ sprawia, że Note 60 jest niezwykle odporny na zginanie, upadki, zarysowania i wodę, a jednocześnie ustanawia nowy standard jakości w segmencie smartfonów budżetowych. Co więcej, to rozwiązanie będzie również standardem we wszystkich kolejnych produktach realme z serii C i Note. Francis Wong, Szef Marketingu Produktu w realme.

Realme Note 60 to tani smartfon ale wygląda bardzo dobrze

Wiecie co? Bądźmy szczerzy – większość z nas kupuje drogie smartfony i wykorzystuje mały procent tego, co oferują. Zgadzacie się? Myślę, że tak. Dlatego dla wielu osób taki realme Note 60 będzie świetnym wyborem – nawet jako drugi smartfon, taki „do pracy” w trudnych warunkach. Mam tu na myśli budowę i tym podobne ciężkie zawody, w których ryzyko uszkodzenia sprzętu jest spore. A tu proszę, mamy metalową ramkę, wzmocnioną obudowę, a także smukłą konstrukcję (7,84 mm). Dodam jeszcze, że model ten jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz niebieskiej.

Plusem jest również ekran o przekątnej 6,74 cala, który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Mało tego, wyświetlacz będzie działał wzorowo nawet wtedy, gdy pojawią się na nim krople wody. A to za sprawą technologii Rainwater Smart Touch.

Dane techniczne i cena realme Note 60

Wiemy już raczej wszystko na temat ekranu. Sporo dowiedzieliśmy się o odporności na uszkodzenia. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Oczywiście, pozostaje temat podzespołów. W tym przypadku mamy do dyspozycji procesor UNISOC T612. Wiecie, cudów nie ma co oczekiwać ale wcale nie jest taki zły. Do codziennego korzystania z popularnych aplikacji powinien wystarczyć. Do tego dochodzi 128 GB pamięci na nasze dane oraz 6 GB pamięci RAM, które może wspierać 6 GB dynamicznej pamięci RAM.

Jeśli te 128 GB to za mało na wasze pliki, możecie użyć gniazda na karty microSD, aby ją rozszerzyć. Są też dwa gniazda na karty SIM oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Podobno ma zapewnić prawie dwa dni pracy na jednym ładowaniu. Aparat? Raczej taki podstawowy, oferujący rozdzielczość 32 MP.

Pozostaje nam jeszcze cena. Smartfon realme Note 60 kupicie za 499 zł w Media Expert (możesz kliknąć w link), a także w RTV EURO AGD, w Komputroniku, X-Kom czy za pośrednictwem sklepu producenta.

