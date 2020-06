Xblitz IP300 – bezprzewodowa kamera Wi-Fi do Twojego mieszkania!

Xblitz prezentuje swój nowy produkt – bezprzewodową kamerę wewnętrzną Xblitz IP300. Model posiada ruchomą głowicę oraz łączność Wi-Fi. Najnowsze urządzenie polskiej marki jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć swoje mieszkanie pod stałym nadzorem. Kamerka Xblitz IP300 pozwala na podgląd na żywo za pomocą aplikacji, która dostępna jest na smartfony. Producent wyposażył model w dwustronną komunikację, co pozwala korzystać z kamery jako niani elektrycznej, która może opiekować się zarówno dziećmi, jak i osobami starszymi.

Niewielkie rozmiary ukrywają wielkie możliwości

Bezprzewodowa kamera wewnętrzna Xblitz IP300 to niewielkie i poręczne urządzenie, którego rozmiar wynosi jedynie 100 x 81 x 73 mm. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów IP300 oferuje bardzo dużo możliwości przekazywania obrazu i dźwięku z obserwowanego pomieszczenia. Funkcje to nie wszystko, ponieważ Xblitz IP300 może pochwalić się również nienagannym designem, który wpasuje się do każdego wnętrza. Nie ważne jest to czy zostanie ona umieszczona w biurze, salonie czy garażu. Model ten wpasuje się wszędzie! Kamera Xblitz IP300 nagrywa obraz w wysokiej jakości. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD 1080p przy 25 klatkach na sekundę. Wszystkie nagrywane materiały poddawane są kompresji przez kodek H.265. Nagrania zapisywane są na karcie pamięci i właśnie tak możemy je odczytać. Drugim sposobem na przeglądanie nagrań z kamerki IP300 jest pobranie ich na smartfon za pomocą dedykowanej aplikacji. Oprogramowanie jest intuicyjne, a połączenie kamerki appką banalnie proste – wystarczy zeskanować kod QR na urządzeniu!

Xblitz IP300 pozwoli na obserwację całego pomieszczenia

Urządzenie polskiej marki pozwala na obserwację całego pomieszczenia. Kamerka Xblitz IP300 posiada ruchomą głowicę, która pozwala na monitorowanie każdego kąta pomieszczenia w którym się znajduje. Obiektyw modelu IP300 może pracować w zakresie 355 stopni w poziomie oraz 90 stopni w pionie. Kamera została wyposażona w funkcję alarmu. Kiedy algorytm wykryje ruch, bądź ludzką sylwetkę kamera wyśle nam powiadomienie push, lub wiadomość e-mail. Jest to niezwykle przydatna funkcja, zwłaszcza kiedy nie ma nas w domu. Dodatkowo, kamera w momencie wykrycia jakiegokolwieku ruchu lub postaci, wydaje sygnał alarmowy, który skutecznie powinien odstraszyć intruza. Xblitz IP300 posiada czujnik światła pozwalający na obserwację pomieszczenia po zmroku. Diody IR sprawiają, że obraz w nocy będzie czytelny tak dobrze jak w dzień.

Bezprzewodowa kamera może posłużyć również do obserwacji najbliższych

Kamerka Xblitz IP300 może funkcjonować również jako wideo-niania dla najbliższych nam osób. Z racji z tego, że kamerka IP300 została wyposażona w mikrofon i głośnik pozwoli nam to na dwustronną komunikację przy pomocy kamery. Dzięki niej bez problemu będziemy mogli komunikować się z dzieckiem będąc w sąsiednim pomieszczeniu. Tryb nocny pozwoli nam obserwować czy nasza pociecha śpi spokojnie. Kamera IP300 może również służyć do obserwacji starszej osoby. Jest to niezwykła wygoda w obecnych czasach. Podczas trwającej pandemii nie chcemy nikogo narażać, a kamera IP300 pozwoli nam na sprawdzenie to co dzieje się z najbliższymi bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Xblitz IP300 może być wykorzystywany zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych.

Dostępność kamery Xblitz IP300

Bezprzewodowa kamera Xblitz IP300 dostępna jest na stronie producenta w cenie 130 złotych. Model ten jest kompatybilny ze smartfonami korzystającymi z systemów Google Android oraz Apple iOS. Warto zaznaczyć, że podgląd z kamery możliwy jest również z poziomu komputera PC. Więcej informacji na temat możliwości kamery znajduje się na stronie producenta.

Specyfikacja techniczna kamery Xblitz IP300