Xblitz przedstawia nową linię głośników bezprzewodowych

Xblitz, czyli polska marka oferująca szereg urządzeń technologicznych wprowadziła do swojej oferty nową linię głośników bezprzewodowych bluetooth. Trzy modele charakteryzują się wysoką jakością wykonania, świetnym dźwiękiem, intuicyjną obsługą oraz łącznością za pomocą technologii bluetooth. Głośniki Xblitz Harmony, Xblitz Glow i Xblitz Joy umożliwiają odtwarzanie muzyki z portu USB, kart micro SD oraz przez AUX a wbudowane akumulatory gwarantują długi czas na pojedynczym ładowaniu.

Różnorodność oferowanych przez Xblitz nowych modeli głośników sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Xblitz Harmony to idealny wybór dla kogoś, kto chciałby posiadać głośnik w sypialni, bowiem model ten oferuje funkcję budzenia ulubioną muzyką, a na froncie posiada wyświetlacz, który wskazuje aktualną godzinę. Głośnik został zaprojektowany tak, aby pasował do każdego wystroju wnętrza. Z kolei Joy to model, który będzie świetnym wyborem dla osób, które lubią nie tylko słuchać świetnie brzmiącej muzyki, ale także chcą rozświetlić pomieszczenie efektownym oświetleniem generowanym przez urządzenie. Dla fanów aktywnego spędzania czasu stworzony został model Glow, który można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Cechuje go wodoodporność klasy IPX5, więc nie straszne mu są zachlapania. Jego atutem oprócz odporności oraz wysokiej jakości dźwięku jest również efektowny design, który za sprawą świetnego podświetlenia pozwala na stworzenie niepowtarzalnego klimatu podczas każdej zabawy.

Xblitz Harmony – bezprzewodowy głośnik bluetooth z budzikiem

Xblitz Harmony to jeden z modeli z nowej linii głośników Xblitz. Model ten został wyposażony w wyświetlacz LCD pokazujący aktualną godzinę oraz informację o źródle dźwięku. Harmony posiada funkcję budzika, która pozwala na ustawienie dwóch różnych alarmów, co sprawi, że za pomocą muzyki będzie nam łatwiej wstać każdego dnia. Dużym atutem tego modelu jest jego elegancki design, który sprawia, że pasować będzie do wielu wnętrz. Model ten został wyposażony w oświetlenie LED świecące w jednym z trzech poziomów podświetlenia. Xblitz posiada dwa głośniki, których łączna moc wynosi 12W. To sprawia, że dźwięk ulubionej muzyki będzie zawsze się wyróżniał. Mocne głośniki pozwolą korzystać z Harmony na przykład na domówce.

Urządzenie wyposażone jest w wbudowany akumulator, który oferuje czas pracy wynoszący nawet osiem godzin. Urządzenie łączy się ze źródłem dźwięku za pomocą technologii Bluetooth, która zapewnia zasięg do dziesięciu metrów. Muzyki za pomocą głośnika możemy słuchać z karty pamięci czy USB, bowiem Harmony został wyposażony w takie porty jak slot microSD, USB i AUX. Dużym atutem tego modelu jest komfort korzystania – zastosowano tutaj duże i wygodne przyciski funkcyjne pokryte gumą.

Cena modelu Harmony wynosi 169 zł.

Xblitz Glow – zawsze z Tobą

Kolejną propozycją polskiej marki jest głośnik cechujący się odpornością na zachlapania i kurz. Xblitz Glow to idealny towarzysz każdej imprezy. Oprócz wysokiej jakości dźwięku (ciśnienie akustyczne wynosi maksymalnie 100 dBa) może również być wykorzystywany jako źródło światła. Xblitz Glow został wyposażony w przetworniki o łącznej mocy 10W. Model oferuje potężny bas, który sprawi, że będziemy mogli docenić głębie brzemienia w ulubionych utworach.

W głośniku Glow producent zainstalował baterię o pojemności 2200 mAh. Pojemny akumulator pozwala na 8 godzin pracy. Sprawia to, że będziemy mogli cieszyć się ulubioną muzyką niezależnie od tego, gdzie właśnie się znajdujemy. Za pomocą Glow muzykę możemy odtwarzać na kilka sposobów – przez bezprzewodową technologię Bluetooth oraz za pomocą portu Aux. Czytelne przyciski pozwalają na szybką zmianę oświetlenia, regulację głośności, a także uruchamianie utworu. Xblitz Glow to idealny głośnik dla osób aktywnych, którzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez muzyki w dobrej jakości. Xblitz Glow to wysokiej klasy sprzęt, który zapewni świetne brzmienie.

Cena głośnika Glow wynosi 149 zł.

Xblitz Joy – świetne właściwości dźwiękowe

Głośnik Xblitz Joy to ostatni model z najnowszej linii bezprzewodowych głośników bluetooth polskiej marki. Xblitz Joy to głośnik, który za sprawą wbudowanego akumulatora może być wykorzystywany w różnych miejscach. Pojemna bateria sprawia, że będzie on w stanie pracować nawet przez dziesięć godzin na jednym ładowaniu. Model ten został wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth, port Aux i czytnik kart pamięci typu micro SD. Innowacyjny systemu oświetlenia Xblitz Joy może zachwycić tak zwaną “grą świateł”, która dostosowuje się do odtwarzanych piosenek. Na pokładzie głośnika znajdziemy wbudowany, nowoczesny subwoofer, pozwalający odkryć na nowo słuchane przez nas utwory. Kolejnym atutem, który skłania do zakupu jest przede wszystkim łatwa obsługa oraz rewelacyjny stosunek ceny do jakości.

Model Joy kosztuje 99 zł.