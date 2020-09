Xblitz rozpoczyna współpracę z Pawłem Borkowskim

Xblitz, polska marka wspiera utalentowanych sportowców! Paweł Borkowski, Driftingowy Mistrz Polski, jest jednym ze sportowców, z którym Xblitz może pochwalić się współpracą. Potwierdzeniem wysokiej klasy Pawła Borkowskiego jest duża liczba zawodów, podczas których zajmował miejsca na podium. W obecnym sezonie drifter ma skupić się na Mistrzostwach Europy. Pierwsza runda Drift Masters European Championship odbędzie się 14 sierpnia bieżącego roku w Rydze.

Xblitz, producent sprzętu elektronicznego, także tego, skierowanego głównie do kierowców informuje o rozpoczęciu działań z Pawłem Borkowskim, czyli profesjonalnym zawodnikiem driftingowym. który rywalizuje za kierownicą Nissana 200SX S14. Auto kierowane przez Pawła Borkowskiego skrywa pod maską aż 900 KM mocy i 1000 Nm momentu obrotowego! Ambitny kierowca planuje zdobywać kolejne trofea w tej kategorii sportowej. Pomóc ma mu w tym polskie przedsiębiorstwo Xblitz. Firma ma w swojej ofercie między innymi kamery samochodowe – wideorejestratory, alkomaty, czy uchwyty na smartfony. Wysoka jakość w połączeniu z bogatym asortymentem sprawia, że Xblitz jest liderem na naszym rodzimym rynku.

Czym jest drifting?

Paweł Borkowski to kierowca, który zawodowo zajmuje się driftingiem. Został on ambasadorem marki Xblitz, co potwierdza wysoką jakość produktów, gdyż, jakby nie patrzeć rekomenduje je ekspert, który ma styczność z motoryzacją na co dzień. Nasuwa się jednak pytanie – czym jest drifting? W prosty sposób można to nazwać techniką jazdy, samochodem, bądź innym pojazdem w tak zwanym kontrolowanym poślizgu. Drift swoje początki ma w Japonii, i to właśnie tam powstała pierwsza liga driftingowa. W Polsce pierwsze zawody driftingu odbyły się w 2006 roku. Warto tutaj wspomnieć o samochodach, które najczęściej są używane do driftingu. Przede wszystkim potrzebny jest samochód z napędem na tył, a więc na przykład Nissan Silvia, Nissan 20SX (którym jeździ Paweł Borkowski), Nissan Skyline, Mazda RX-7, czy MX-5. W przypadku europejskich pojazdów najczęściej wykorzystuje się auta marki BMW (głównie Seria 3), czasami pojawia się również Opel Omega.

Paweł Borkowski to utalentowany zawodnik driftingu. Nasuwa się pytanie, jakie są techniki tego sportu?

Oczywiście, nie będziemy w przypadku tego tekstu rozpisywać się o wszystkich dokładnych informacjach na temat technik driftu. Chodzi tu głównie o informację, że polska marka Xblitz rozpoczęła współpracę z utalentowanym zawodnikiem, Pawłem Borkowskim. Jedną z technik wykorzystywaną w driftingu jest tak zwany linking polegający na przeniesieniu większej części masy pojazdu, który driftuje na przednią część. W tej technice wykorzystuje się krótkie, ale energiczne naciśnięcia pedału hamulca wtedy, kiedy rozpoczyna się zakręt. Koła na tylnej osi tracą przyczepność, przez co możemy zaobserwować drift, a więc poślizg auta. Popularnym sposobem wśród amatorów jest “clutch kick”, czyli strzał sprzęgłem. Kierowca chcący rozpocząć drift naciska pedał sprzęgła, redukuje bieg i szybko puszcza sprzęgło. W tym momencie koła gwałtownie tracą przyczepność, a samochód wchodzi w kontrolowany poślizg. Oczywiście technik jest znacznie więcej. Dowodem na to są efektowne przejazdy Pawła Borkowskiego, ambasadora marki Xblitz na torach w kraju, ale także i w Europie. Warto zobaczyć jak rodak rywalizował z James’em Deane podczas trzeciej rundy Drift Masters European Championship 2019.