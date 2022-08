Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – płacenie przez zbliżenie

Xiaomi prężnie rozwija swoją linię smart opasek. Jeszcze nie tak dawno smart opaski kojarzyły się nam jako tańsza alternatywa smart zegarków, pozbawiona wielu funkcji i opcji. Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC wydaje się łamać ten stereotyp, wprowadzając, jak sama nazwa wskazuje płatności zbliżeniowe. Czy w warto ją mieć? Na to pytanie postaram się dziś odpowiedzieć.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – specyfikacja i zawartość zestawu

W pudełku znajdziemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy takie jak:

Urządzenie

Opaska

Kabel do ładowania smart banda

Instrukcja obsługi

Specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC wygląda natomiast następująco:

1,56 -calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 486×152 oraz jasności 450 nitów

Bluetooth 5.0

NFC

Bateria o pojemności 125mAh

Akcelerometr, Żyroskop, Monitorowanie snu, Powiadomienia, Asystent oddechu,

Pomiar Stresu, Komputer Cyklu, PAI, Pogoda, Sterowanie muzyką

30 trybów treningów sportowych

Wymiary urządzenia: 47,4 x 18,6 x 12,7 mm

Wymiary paska: 155-219 mm

Waga (bez paska) 12,8 g

Cena (na dzień pisania recenzji) ok. 200zł

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC ma dokładnie taką samą specyfikację jak jego bliźniaczy model

Mi Smart Band 6. Jedyna i najważniejsza różnica to moduł NFC. Front urządzenia pokryty jest szkłem hartowanym. Nie zauważyłem, aby jakoś mocno się palcowało, raczej w normie. Korpus to matowe tworzywo sztuczne, natomiast sam pasek wykonany jest z TPU.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – jakość wykonania

Mi Smart Band 6 NFC praktycznie niczym nie różni się w budowie od wersji bez NFC, ale jest jeden szczegół, a mianowicie złota obwódka guzika znajdującego się na pasku.

Urządzenie stabilnie trzyma się w pasku i nie ma mowy, aby z niego wypadło. Nie mam jak przyczepić się do jakości wykonania, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Bardzo wygodnie się je nosi. Tak naprawdę możemy zapomnieć, że mamy coś na ręce. Zastosowane materiały nie powodują dyskomfortu i możemy bez problemu nosić opaskę cały dzień.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – wrażenia z użytkowania

Opaska jak najbardziej sprawdza się w codziennym użytkowaniu i bardzo komfortowo się z niej korzysta, jednak jest kilka aspektów, które ten komfort zaburzają. Producent podaje, że z opaski można korzystać podczas mycia rąk lub pływania przy brzegu, ale już podczas nurkowania czy kąpieli powinniśmy ją zdjąć. I tutaj właśnie pojawia się problem, mianowicie przy kontakcie z wodą obsługa jest bardzo utrudniona. Smart Band nie raz uruchomi jakąś opcje przez przypadek.

Brakuje tutaj opcji blokady ekranu na czas kontaktu z wodą. A taką można zauważyć w urządzeniach innych marek.

Kolejnym mankamentem, choć w niektórych przypadkach i zaletą jest zbyt duża czułość ekranu. Gdy opaska była przykryta bluzą, nie raz zdarzało jej się samoistnie przełączyć piosenkę. Jednak jest to też dobra wiadomość, dlatego, że Mi Banda możemy obsługiwać w rękawiczkach.

Przechodząc do pozytywów, na spory plus zasługuje jasny i czytelny ekran, który bez problemu daje sobie radę w słońcu. Interfejs urządzenia jest bardzo kolorowy i intuicyjny nie mamy tutaj żadnych przycisków fizycznych. Smart opaskę obsługujemy za pomocą kliknięć i gestów. Odczytywanie powiadomień jest ok, choć nie zawsze damy radę przeczytać pełne powiadomienie czy zobaczyć emotikony.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – w zdrowym ciele, zdrowy duch

Mi Smart Band 6 NFC oferuje wiele udogodnień związanych ze zdrowiem, codziennym funkcjonowaniem oraz uprawianiem sportu. Możemy sprawdzić nasze tętno, wykonać pomiar stresu, pomiar tlenu we krwi czy skontrolować nasz sen. Urządzenie będzie nam przypominać o rozruszaniu się, gdy za długo siedzimy bezczynnie, a także podpowie nam, by ciepło się ubrać, gdy wybierzemy tryb spaceru, a temperatura na zewnątrz przekroczy dany poziom.

Oczywiście wiadomym jest, że nie jest to urządzenie medyczne jak pulsoksymetr, czy ciśnieniomierz. Sam producent nas o tym upomina i mówi, aby nie traktować tych danych jako pewną diagnozę czy stosować do leczenia chorób. Niemniej jednak, dane nie odbiegają jakoś rażąco od urządzeń medycznych. Szczególnie dane dotyczące snu i poziomu stresu wydawały się być prawidłowe.

Kolejnym ważnym elementem smart opasek są tryby sportowe. W przypadku Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC mamy ich aż 30. Jest to np. Spacer, Bieżnia, Skakanka, Bieganie czy Rozciąganie. Podczas aktywności fizycznej opaska cały czas zbiera o nas dane, które potem możemy odczytać na opasce lub przy użyciu dedykowanej aplikacji na smartfonie. Podczas ćwiczeń zablokowane zostały powiadomienia z telefonu oraz informacje pogodowe. Kiedy trenujemy, widzimy tylko podstawowe informacje takie jak godzina i statystyki treningu. Mamy także możliwość sterowania muzyką.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – aplikacja i łączność z telefonem

Opaski i zegarki od Xiaomi współpracują (w zależności od modelu) z jedną z dwóch aplikacji. Xiaomi Wear oraz Zepp Life (dawniej Mi Fit). Ja sam korzystałem z aplikacji Xiaomi Wear. Możemy w niej sprawdzić dosłownie wszystko. Szczegółowe dane co do naszego zdrowia, snu czy treningów, poziom naładowania baterii, możemy także zmienić wszystkie ustawienia opaski, wgrać nowe motywy czy ustawić płatności zbliżeniowe Xiaomi Pay, do których zaraz przejdziemy.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – płatności zbliżeniowe

Łączność NFC, czyli płatności zbliżeniowe to główna różnica pomiędzy modelem z dopiskiem NFC, a jego tańszym bratem. W aplikacji mobilnej tj. Xiaomi Wear lub Zeep Life skanujemy naszą kartę płatniczą i podajemy jej dane. Następnie aktywujemy ją. I to tyle, możemy już płacić za zakupy naszą smart opaską.

Aktualnie usługa Xiaomi Pay dostępna tylko dla posiadaczy karty Mastercard niektórych banków.

Oto ich lista:

Bank Pocztowy

mBank

Alior Bank

SGB Bank S.A

PKO BP

BNP Paribas Bank Polska S.A

Credit Agricole

ZEN.com

Curve (fintech)

Xiaomi Pay pozwala nam dodać maksymalnie 8 kart kredytowych lub debetowych. Może na razie oferta banków wspierających płatności chińskiego producenta nie jest szeroka, ale miejmy nadzieje, że w przyszłości się powiększy. Na pewno na plus zasługuje to, że usługa w ogóle jest dostępna w Polsce.

Samsung mimo próśb klientów nadal nie udostępnił Samsung Pay na nasz rodzimy rynek. A co jeśli ktoś nie posiada karty danego banku lub jest to Visa? Tutaj z pomocą przychodzi nam ostatni bank na liście – Curve. Dzięki niemu możemy dodać swoją kartę z dowolnego banku i płacić nią z pomocą karty Curve. Może to być karta wirtualna, ale mamy także możliwość zamówienia darmowej karty fizycznej.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – bateria

Na koniec zostawiłem coś, co moim zdaniem odgrywa kluczową rolę w smart urządzeniach tego typu, a mianowicie czas pracy na baterii i szybkość ładowania. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię podłączać codziennie każdego urządzenia do ładowarki. Moje minimum to dwa pełne dni.

Według producenta, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC powinien wytrzymać nam 12 dni na jednym ładowaniu w trybie normalnym. Wyniki, jakie osiągnąłem, były bardzo podobne do sugerowanych. Opaskę nosiłem przez cały czas, z trybów sportowych korzystałem raz na jakieś 3-4 dni, dość często mierzyłem też swoje parametry życiowe.

Okazjonalnie użyłem sterowania muzyką czy ćwiczeń oddechowych. Co najważniejsze, jasność ekranu była ustawiona dokładnie w połowie. Czas urządzenia uznaje za jak najbardziej w porządku. Czas ładowania również jest ok, choć na pewno nie jest to szybkie ładowanie, jakiego możemy uświadczyć w najnowszych modelach telefonów (30 min i gotowe). Na naładowanie opaski potrzebujemy niecałych 2h. Podobnie jak we wcześniejszych modelach, mamy tutaj ładowanie magnetyczne. W dużo starszych modelach smart opasek Xiaomi musieliśmy zdejmować gumową opaskę na czas ładowania. Na szczęście chiński gigant zrezygnował z tego rozwiązania.