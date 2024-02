Niestety, najwięksi gracze na rynku serwisów stremingowych decydują się na umieszczanie bloków reklamowych w płatnych abonamentach. The Walt Disney Company zadecydowało, że za reklamy w Disney Plus odpowiadać będzie sztuczna inteligencja. To innowacyjne rozwiązanie, które ma lepiej dostosować reklamy do oglądanych treści.

Reklamy są nieuniknione, nawet jeśli płacisz za abonament

Niestety, pomimo tego, że korzystając z serwisów streamingowych, płacimy abonament, to coraz większa liczba dostawców usług decyduje się na wprowadzenie do nich reklam. Na ten moment, w przypadku Netflixa, reklamy pojawiają się w oddzielnym, najtańszym abonamencie, jednak wkrótce ten z reklamami zastąpi ofertę podstawowego pakietu.

Za reklamy w Disney Plus będzie odpowiadać sztuczna inteligencja

O reklamach w subskrypcji słyszymy także w kontekście Disney Plus. Serwis ten nie przynosi takich przychodów, jakie chciałoby The Walt Disney Company, dlatego też jednym ze sposobów ma być oczywiście wdrożenie do serwisu bloków reklamowych, które będą wyświetlać się podczas oglądania treści. Do tego firma wykorzysta innowacyjną technologię zwaną “Magiczne Słowa Disneya”. W skrócie – za reklamy w Disney Plus będzie odpowiadać sztuczna inteligencja.

Innowacyjna technologia. Reklamy w Disney Plus od AI

The Walt Disney Company zdecydowało się na wdrożenie innowacyjnej technologii reklamy kontekstowej do swoich serwisów Disney Plus oraz Hulu. “Magiczne Słowa Disneya” to technologia oparta na sztucznej inteligencji, która przy wykorzystaniu uczenia maszynowego analizuje sceny, co pozwala na identyfikację poszczególnych treści, marek, scen, obrazów czy nastrojów. Ten sposób pozwoli na idealne dopasowanie przekazu reklamowego, dlatego też reklamowane produkty będą nawiązywały do tego, co oglądamy.

Jak poinformowała agencja Reuters, w testach beta nowej technologii Disneya brało łącznie sześć globalnych firm takich jak: Omnicom, Dentsu, GroupM, Publicis Media, IPG Mediabrands i Horizon Media. Najtańszy pakiet Disney Plus z reklamami cieszy się dużym zainteresowaniem, a jak poinformował Bob Iger, dyrektor generalny The Walt Disney Company, pakiet z reklamami, w pierwszym kwartale tego roku, przyciągnął ponad 1000 reklamodawców.

Rita Ferro, globalna szefowa do sprzedaży reklam Disneya, stwierdziła, że nowa technologia, która zostanie zastosowana w serwisach, da reklamodawcom zmaksymalizować wpływ przekazu, z racji tego, że reklamy będą dopasowane do tego, co doświadczają widzowie.

