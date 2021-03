Żabka mówi „nie” plastikowym torbom

Bardzo dobra wiadomość z centrum prasowego sieci Żabka. Przedsiębiorstwo poinformowało o tym, że zrezygnowało z jednorazowych torebek z plastiku. Tak zwane „zrywki”, a także plastikowe wieczka do kubków na kawę zostały zastąpione biodegradowalnym, papierowym odpowiednikom.

Marka chce budować wśród swoich klientów pozytywne nawyki proekologiczne. Jest to świetny ruch, gdyż Żabka dzięki takiemu posunięciu zredukuje zużycie plastiku aż o tysiąc ton rocznie. Oczywiście, zamiast papierowych torebek na zakupy warto wybrać własne, na przykład materiałowe torby.

– Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Obsługując dziennie ok. 2,5 mln klientów mamy świadomość naszej roli wobec ograniczania plastiku w naszej sieci i zachęcania klientów do dokonywania świadomych wyborów, dobrych dla naszej planety. Dlatego zdecydowaliśmy się na wycofanie zbędnych materiałów z tworzyw sztucznych i zastąpiliśmy je biodegradowalnymi odpowiednikami – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu, CEO Grupy Żabka.

Żabka dba o środowisko. Plastikowe torby i wieczna na kubki to już przeszłość

Wszyscy dobrze wiemy, że trzeba dbać o nasze środowisko. Według raportów statystyczny Polak wykorzystuje rocznie blisko pięćset toreb wykonanych z plastiku. Warto wspomnieć, że tworzywo sztuczne zużywa się około czterysta lat, z kolei torebki papierowe rozkładają się w kilka tygodni. Żabka idąc o krok dalej wykorzystała do ich produkcji odnawialne źródła, które są oznaczone certyfikatem FSC. Co to oznacza? Jest to gwarancja odpowiedzialności gospodarki leśnej. Zagłębiając się w ten temat możemy dowiedzieć się, że producenci wykorzystują najnowsze technologie, aby zminimalizować ilość zużytej w czasie produkcji wody. Dodatkowo za każde ścięte drzewo producent musi posadzić przynajmniej jedno nowe.