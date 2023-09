Od premiery nowości marki Apple minęły już dwa tygodnie. Jeśli nadal zastanawiasz się czy Apple iPhone 15 to dobry wybór, postanowiłem, że pomogę Ci odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że mi się uda.

Chodzi Ci po głowie najnowszy iPhone? Zapewne tak, skoro czytasz ten artykuł. Sam korzystam z iPhone 14 Pro Max, ale być może zainteresuje Cię nasz test Apple iPhone 15 Pro Max, który przygotował Karol. Tak czy inaczej, jeśli interesuje Cię najnowszy model i zastanawiasz się czy Apple iPhone 15 to dobry wybór, przyjrzyjmy się mu bliżej. Smartfon zachęca wieloma aspektami, a przede wszystkim analizując poszczególne warianty, wypada najkorzystniej cenowo. Za wariant z pamięcią 128 GB zapłacimy 4699 zł. Ewentualnie można wybrać wariant na raty, gdzie spłacamy go w formule 20 x 234,95 zł.

Zastanawiasz czy Apple iPhone 15 to dobry wybór? Sprawdźmy. Fot. Marcin Karbowiak z DailyWeb.

Czy Apple iPhone 15 to dobry wybór? Sprawdźmy, co oferuje najnowszy model

Bazowy, o ile tak można go nazwać, model w tym roku wprowadza sporo zmian względem poprzednika. Apple nieco “przyzwyczaiło nas” do tego, że chodziło o jakiś delikatny lifting. Tym razem jest to duża różnica jeśli porównamy iPhone. Najnowszy model ma przede wszystkim dynamiczną wyspę, która zastąpiła dobrze znane wcięcie. Tak zwana “dynamic island” nie jest nowością. Pierwszy raz zobaczyliśmy ją w modelach Pro serii 14-tej. Co to takiego? Dynamiczna wyspa to nic innego jak “widget”, który pokazuje nam informacje oraz powiadomienia z aplikacji, które mamy zainstalowane. Możemy szybko przejść do sterowania muzyką, sprawdzić nawigację i chociażby status lotu. Dodam jeszcze, że w przypadku iPhone 15 mamy do czynienia z wyświetlaczem Super Retina XDR w dwóch rozmiarach: 6,1 oraz 6,7-cali.

Zastanawiasz czy Apple iPhone 15 to dobry wybór? Sprawdźmy. Fot. Marcin Karbowiak z DailyWeb.

Kolejną nowością, której nie sposób nie zauważyć to zastąpienie wysłużonego portu Lightning nowością czyli USB typu C. Ciężko mi stwierdzić, by była to rewolucja. OK, w modelach Pro mamy bardzo szybką transmisję ale w iPhone 15 jest to raczej “leciwy” port USB. Jedno jest pewne – wygodniej jest korzystać z uniwersalnego portu, a co za tym idzie, mieć jeden przewód do wszystkiego. To właśnie umożliwia nam przejście z Lightning na USB typu C. Naładujesz smartfon, zegarek, tablet, głośnik i wiele innych urządzeń, które oczywiście korzystają z tego portu.

Apple iPhone 15 ma nowy aparat

Kolejną ważną zmianą dla potencjalnych klientów, którzy chcą kupić smartfon iPhone. Najnowszy model ma aparat główny 48 MP. Użytkownik może uzyskać 2-krotny zoom. Smartfon “oferuje również tak zwany 0,5x zoom, czyli ultraszerokokątny tryb, który uchwyci o wiele więcej niż w przypadku 1x zoom. Apple chwali się, że tryb nocny pozwala na wykonanie świetnych zdjeć, pełnych detali. Pomaga w tym również inteligentny HDR, który ma za zadanie zoptymalizować parametry obrazu, abyśmy uzyskali tak zwane “realne” kolory. Co jeszcze? Aparat przedni z autofokusem, który robi bardzo dobre fotki, a jeśli lubicie nagrywać filmy, spodoba się Wam tryb wideo, który pozwala na zapis w rozdzielczości 4K. Warto wspomnieć o trybie akcji, w której nagrania będą płynne i stabilne – nawet te z ręki.

Zastanawiasz czy Apple iPhone 15 to dobry wybór? Sprawdźmy. Fot. Marcin Karbowiak z DailyWeb.

Coś, o czym muszę napisać to temat portretów. Osobiście niezbyt często korzystam z tego trybu, aczkolwiek osoby, które lubią tego typu fotki będą bardzo zadowolone łatwością zmiany punktu ostrości. Masz dwie osoby na zdjęciu? Możesz w prosty sposób zmienić ostrość, bez konieczności zagłębiania się w ustawienia migawki i tak dalej.

Apple iPhone 15. Modele, na które warto zwrócić uwagę. Czy warto kupić iPhone 15? Jasne!

Oczywiście, zacznę od bazowego wariantu, czyli “piętnastki”. Wydaje mi się, że faktycznie warto. W iPhone 15 mamy pięć różnych wariantów kolorystycznych, smartfon świetnie leży w dłoni, a to za sprawą lekko zmodyfikowanej obudowy, która ma teraz łagodniejsze krawędzie. To tak jakby w pewnym stopniu porównać iPhone 5 z iPhone 6. Oczywiście, nie tak “drastycznie?, bo nadal krawędzie są płaskie, ale wygląda to zupełnie inaczej – zarówno wizualnie, jak i podczas dotyku. Z resztą, widać to na zdjęciach. Dodam jeszcze, że Apple chwali się, że iPhone 15 ma ekran pokryty wzmocnionym szkłem, a to ma wpłynąć na jego odporność.

Zastanawiasz czy Apple iPhone 15 to dobry wybór? Sprawdźmy. Fot. Marcin Karbowiak z DailyWeb.

No i cena, o której już wspominałem. Wydaje mi się, że nawet w porównaniu do flagowych odpowiedników z Androidem, model ten wypada naprawdę dobrze. A już na pewno nie traci tak na wartości, jak smartfony z systemem Google. To żadna nowość i żadne odkrycie. Pamiętam jak dziś, kiedy sprzedawałem iPhone 5 czy iPhone 7. One bardzo dobrze trzymały cenę pomimo upływu lat. W przypadku iPhone 12 Pro było tak samo. Druga sprawa to wydajność – nie ważne jak długo będziecie korzystać z tego telefonu – rok, dwa, pięć – one cały czas będą działać stabilnie za sprawą świetnej optymalizacji iOS.

Drugi z modeli, na który bym zwrócił uwagę to testowany przez nas iPhone 15 Pro Max. To topowy model, który fakt, kosztuje swoje ale jest świetnym narzędziem do pracy i zabawy. Pozwala nam na grę – to za sprawą systemowego Ray Tracingu, jest ultra wydajny, robi świetne fotki i na pewno będzie służył przez długi czas. Odsyłam jeszcze raz do naszego testu iPhone 15 Pro Max.

Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 14 Pro Max.

Może masz w planach zakup innego modelu smartfonu giganta z Cupertino? Warto zobaczyć ten ranking iPhone najlepsze modele wybrane przez sieć RTV EURO AGD.