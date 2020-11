Zestaw audio do komputera – poradnik zakupowy

Wiele osób przywiązuję dużą wagę do dźwięku podczas korzystania z PC czy laptopa. Właśnie dla tej grupy przygotowaliśmy poniższy poradnik zakupowy. Na co zwrócić uwagę wybierając zestaw audio do komputera? Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do dalszej części tekstu.

Zestaw audio do komputera – trochę teorii…

Jak zawsze, zaczniemy od teorii. Krótko mówiąc, dowiecie się z czym to się je. Omówimy rodzaje wejść w audio. Podpowiem mniej więcej jak one funkcjonują, weźmiemy również pod uwagę konfiguracje głośnikowe. Zasugeruję także do kogo są adresowane. Zacznijmy jednak od złącz.

Analogowe

Pewnie znane największej ilości osób, a także najbardziej powszechne. W kwestii głośników komputerowych wyróżniamy złącza RCA (potocznie zwane cinch), a także Jack 3,5 mm. W przypadku tych złącz to źródło dekoduje oraz przekazuje sygnał do urządzenia odbiorczego (w tym wypadku głośników komputerowych). Ten też sposób sprawia, że źródło ma duże znaczenie w kwestii jakości dźwięku jaką usłyszymy.

Złącza RCA

Wtyczki RCA

Wtyczka oraz złącze Jack 3,5 mm

Cyfrowe

Wyróżniamy tutaj dwa złącza. Działają one na nieco innej zasadzie niż analogowe. Już wyjaśniam. W tym wypadku to urządzenie odbiorcze dekoduje sygnał, który otrzyma od źródła. Stąd też źródło nie ma większego znaczenia w kwestii reprodukowanego dźwięku. Cyfrowe złącza wymuszają w zestawie nagłośnienia obecności tak zwanego DAC’a (Digital to Analog Converter – konwerter sygnału cyfrowego na analogowy). Jak już skrót wyjaśnił, przetłumaczy sygnał cyfrowy na analogowy, który zostanie odtworzony na głośnikach. Złącze optyczne działa na zasadzie światłowodu. Sygnał jest dostarczany do źródła w formie wiązki światła. Złącze koaksjalne zaś na myśl może przywodzić wtyk RCA, wszak jego budowa zewnętrzna jest w zasadzie identyczna. Działa on jednak na nieco innej zasadzie. Sygnał dostarczany jest do odbiornika w formie impulsu elektrycznego. Takie rozwiązanie wymusza stosowanie dobrej jakości kabla, który ma wpływ na jakość przesyłanego sygnału.

Złącze optyczne

Wtyk kabla optycznego

Złącze koaksjalne

Wtyczki Koaksjalne

Zestaw audio do komputera – konfiguracje głośnikowe

Omówiliśmy już rodzaje wejść sygnałowych. Wiemy z czym to się je i jak działają. Przejdziemy teraz do konfiguracji głośnikowych. Zamiast jednak omawiać wszystkie, skupimy się na trzech najpopularniejszych obecnie (przy okazji tych, których polecane modele się tutaj pojawią).

2.0 – Stereo

Edifier R1600TIII

Klasyczna i najbardziej powszechna konfiguracja. Dedykowana oczywiście melomanom. Sprawdza się najlepiej w muzyce. Składa się z dwóch kolumn i niczego ponad to. Czyste stereo bez dodatków.

2.1 – Stereo z subwooferem

Microlab FC-330

Swoisty kompromis pomiędzy stereo, a 5.1. Składa się z dwóch kolumn (zwykle obciętych z niskiego pasma) oraz subwoofera. Nadaje się do słuchania muzyki, dobrze sprawdzi się także w grach oraz filmach (o ile nie wymagamy dźwięku przestrzennego). Idealne także dla tych, którzy po prostu lubią mocniejszy bas.

5.1 – Dźwięk przestrzenny

Logitech Z-906

Zestaw składający się z pięciu satelit: 2 frontowych, 2 tylnych oraz jednej centralnej + subwoofera. Konfiguracja dedykowana kinomaniakom, idealna do filmów, a także do gier z dźwiękiem przestrzennym.

Zestaw audio do komputera – polecane modele

Przechodzimy do sedna. Wiemy już jak szukać. Rodzi się więc pytanie. Czego szukać? Przedstawimy Wam listę według mnie modeli wartych uwagi. Większość z nich miałem okazję przetestować osobiście, tak więc lista przygotowana została w oparciu o odczucia z odsłuchu.

Fenda R27BT

Entry level jeśli chodzi o stereo. Przyzwoicie wykonane oraz brzmiące kolumny. Wyposażone w dwa osobne przetworniki (wysokotonowy i osobny nisko-średniotonowy) oraz demontowalne maskownice. Brzmią dość ciepło, wyraźna góra oraz środek (jak na te półkę cenową). Ponad to na pokładzie znajdziemy łącze Bluetooth oraz NFC. Producent nie wyposażył zestawu w bezprzewodowy pilot, więc regulacja odbywa się z poziomu prawej kolumny.

Moc wyjściowa: 2 x 25W (RMS)

2 x 25W (RMS) Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz

40 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 1 x Jack 3.5 mm (AUX), Optyczne, USB, bluetooth

1 x Jack 3.5 mm (AUX), Optyczne, USB, bluetooth Wyjścia audio: Brak

Brak Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Brak

Brak Cena: od 250 złotych.

Fenda R30BT

Nieco większy brat modelu R27BT. Grają lepiej pod kątem dołu, ponad to oferują w zestawie bezprzewodowy pilot. Reszta się nie zmieniła. Dalej mamy do czynienia z zestawem stereo o mocy 50W z łączem Bluetooth oraz NFC. Nie znajdziemy tutaj jednak ani USB ani wejścia optycznego.

Moc wyjściowa: 2 x 25W (RMS)

2 x 25W (RMS) Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz

30 Hz – 20 kHz Wejścia audio: Jack 3.5 mm (AUX), 2 x RCA, bluetooth

Jack 3.5 mm (AUX), 2 x RCA, bluetooth Wyjścia audio: Jack 3.5 mm (dla słuchawek)

Jack 3.5 mm (dla słuchawek) Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 300 złotych.

Edifier R1600TIII

Przechodzimy do czegoś z nieco wyższej półki. Edifier R1600TIII. Dwu-drożne kolumny podstawkowe jednak tym razem pozbawione łącza Bluetooth. W odróżnieniu od poprzedników mocniejsze, a także z bardziej szczegółowym brzmieniem. Są także lepiej wykonane. W zestawie znajdziemy bezprzewodowy pilot.

Moc wyjściowa: 2 x 30W (RMS)

2 x 30W (RMS) Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz

30 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 4 x RCA

4 x RCA Wyjścia audio: Brak

Brak Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 430 złotych.

Microlab Solo26

Większe i jeszcze mocniejsze, a do tego znacznie bardziej bogato wyposażone. Na pokładzie znajdziemy już 2 wejścia cyfrowe, łącze Bluetooth, wyjście subwoofera aktywnego. Do zestawu dołożony jest oczywiście pilot. Kolumny grają dynamicznie i szczegółowo, a do tego głośno i wyraźnie.

Moc wyjściowa: 2 x 65W (RMS)

2 x 65W (RMS) Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz

60 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 2 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth

2 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth Wyjścia audio: LFE RCA (dla subwoofera aktywnego)

LFE RCA (dla subwoofera aktywnego) Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 560 złotych.

Modecom Eclipse 180

Tym razem coś ze stajni naszego rodzimego producenta. Jak dotąd najmocniejszy zestaw stereo z wcześniej prezentowanych. Konstrukcja oczywiście dwudrożna. Na pokładzie Bluetooth oraz wejście optyczne. Mocne i dynamiczne kolumny dla fanów głośniejszego odsłuchu. W zestawie znajduję się pilot.

Moc wyjściowa: 2 x 90W (RMS)

2 x 90W (RMS) Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 22 kHz

35 Hz – 22 kHz Wejścia audio: 2 x RCA, optyczne, bluetooth

2 x RCA, optyczne, bluetooth Wyjścia audio: Brak

Brak Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 630 złotych.

Microlab Solo29

Przechodzimy do czegoś większego niż standardowe kolumny podstawkowe. Microlab Solo29 to 2,5-drożne kolumny na dwóch przetwornikach nisko-średniotonowych oraz jednym wysokotonowym. Kolumny są ogromne (jak na modele podstawkowe), więc wymagają na prawdę sporo przestrzeni. Jeśli otrzymają odpowiednie warunki zaskoczą swoją mocą oraz dynamiką. Są w stanie nagłośnić niemały pokój.

Moc wyjściowa: 2 x 80W (RMS)

2 x 80W (RMS) Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz

50 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 2 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth

2 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth Wyjścia audio: LFE RCA (dla subwoofera aktywnego)

LFE RCA (dla subwoofera aktywnego) Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 700 złotych.

Edifier R2750DB

Zestawienie modeli stereo zakończymy trój-drożnymi kolumnami od Edifiera wyposażonymi w 6,5 calowe przetworniki niskotonowe oraz osobne przetworniki średnio i wysokotonowe. Mocne i dynamiczne kolumny z bass reflexem umiejscowionym na froncie co ułatwia ustawienie kolumn (choć dalej nie są to małe kolumny, wymagają przestrzeni).

Moc wyjściowa: 2 x 68W (RMS)

2 x 68W (RMS) Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz

45 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 4 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth

4 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth Wyjścia audio: LFE Jack 3,5 mm (dla subwoofera aktywnego)

LFE Jack 3,5 mm (dla subwoofera aktywnego) Konfiguracja: 2.0 (stereo)

2.0 (stereo) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 900 złotych.

Zestaw audio do komputera – kolumny 2.1

Microlab FC-330

Zestawienie modeli 2.1 rozpoczniemy o dość popularnych Microlabów FC-330. Satelity pomimo tylko jednego przetwornika wysoko-średniotonowego (tak, niech Was nie zmyli to, co widzicie) prezentują dobrą jakość dźwięku. Nie brakuję góry oraz średnicy (jak na te półkę cenową). Subwoofer schodzi dość nisko a bas jest całkiem miękki. Nie rozkręcą one co prawda imprezy, wszak nie do tego zostały stworzone. Nadadzą się do nagłośnienia niedużego pokoju.

Moc wyjściowa: 2 x 16W (satelity) 24W (subwoofer) (RMS)

2 x 16W (satelity) 24W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 20 kHz

35 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 4 x RCA

4 x RCA Wyjścia audio: brak

brak Konfiguracja: 2.1 (stereo + subwoofer)

2.1 (stereo + subwoofer) Pilot bezprzewodowy: Nie

Nie Cena: od około 250 złotych.

Logitech Z-533

Pewnie zastanawiacie się co tu właściwie robi Logitech? Śpieszę z wyjaśnieniami. Wbrew pozorom zestaw prezentuje całkiem dobrej jakości dźwięk, z przyjemnym i miękkim basem. Satelity, choć brak im średnicy to pod względem góry wypadają dobrze. Regulacja odbywa się na wygodnym pilocie przewodowym. Co warto dodać, zestaw prezentuję się na prawdę elegancko (choć to naturalnie kwestia personalna).

Moc wyjściowa: 2 x 15W (satelity) 30W (subwoofer) (RMS)

2 x 15W (satelity) 30W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: Brak informacji

Brak informacji Wejścia audio: 2 x RCA, Jack 3,5 mm

2 x RCA, Jack 3,5 mm Wyjścia audio: Jack 3,4 mm (słuchawkowe)

Jack 3,4 mm (słuchawkowe) Konfiguracja: 2.1 (stereo + subwoofer)

2.1 (stereo + subwoofer) Pilot bezprzewodowy: Nie

Nie Cena: od około 340 złotych złotych.

Edifier C2XD

Ponownie w zestawieniu gościmy produkt chińskiego producenta. Tym razem w konfiguracji 2.1. C2XD cechują dwu-drożne satelity o zaskakująco dobrej jakości dźwięku. Nie brakuję tutaj zarówno góry, jak i średnicy. Dynamika jest poprawna. Nie dedykowałbym ich jednak tym, którzy lubią soczysty bas (dla tych przygotowałem kolejną propozycję). Mają go, jest dobrze kontrolowany, choć nie schodzi szczególnie nisko i nie zaskoczy mocą. Zestaw idealny dla tych, którzy cenią sobie równowagę.

Moc wyjściowa: 2 x 9W (satelity) 24W (subwoofer) (RMS)

2 x 9W (satelity) 24W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 18 kHz

55 Hz – 18 kHz Wejścia audio: 2 x RCA, optyczne, 2 x Jack 3,5 mm (AUX)

2 x RCA, optyczne, 2 x Jack 3,5 mm (AUX) Wyjścia audio: Jack 3.5 mm (słuchawkowe)

Jack 3.5 mm (słuchawkowe) Konfiguracja: 2.1 (stereo + subwoofer)

2.1 (stereo + subwoofer) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 400 złotych.

Logitech Z-623

Tym razem coś dla tych, którzy lubią hałas i dużo basu. I to solidnego basu (jak na głośniki komputerowe). Zestaw gra niezwykle głośno, a bas potrafi narobić szumu (i nie tylko). Satelity tradycyjnie u tego producenta cierpią na niedobór średnicy, góra wypada poprawnie. Warto również wspomnieć, iż przy dopłacie można się pokusić o model Z-625, w którym obecne jest już złącze optyczne.

Moc wyjściowa: 2 x 30W (satelity) 130W (subwoofer) (RMS)

2 x 30W (satelity) 130W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: Brak informacji

Brak informacji Wejścia audio: 2 x RCA, 2 x Jack 3,5 mm (AUX)

2 x RCA, 2 x Jack 3,5 mm (AUX) Wyjścia audio: Jack 3.5 mm

Jack 3.5 mm Konfiguracja: 2.1 (stereo + subwoofer)

2.1 (stereo + subwoofer) Pilot bezprzewodowy: Nie

Nie Cena: od około 630 złotych.

Edifier S350DB

Zestawienie modeli 2.1 zakończymy topowym zestawem od Edifiera – S350DB. Elegancki zestaw wyposażony w dwu-drożne satelity oraz subwoofer z 8 calowym przetwornikiem zadowoli zarówno fanów niskiego basu, jak i tych oczekujących góry i średnicy. Nie jest on tani. Należy mieć to na uwadze, ponieważ jest najdroższy z prezentowanych w całym zestawieniu. Zestaw zadowoli nawet bardziej wybrednych użytkowników.

Moc wyjściowa: 2 x 40W (satelity) 70W (subwoofer) (RMS)

2 x 40W (satelity) 70W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz

40 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 4 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth

4 x RCA, optyczne, koaksjalne, bluetooth Wyjścia audio: brak

brak Konfiguracja: 2.1 (stereo + subwoofer)

2.1 (stereo + subwoofer) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 1300 złotych.

Zestaw audio do komputera – głośniki 5.1

Sven HT-210

Zestawienie modeli 5.1 zaczniemy od propozycji mało znanego na naszym rynku, szwedzkiego producenta. Wodotrysków nie ma, choć set oferuję kilka ciekawych ficzerów, jak radio, USB czy wbudowany wyświetlacz. Dźwięk całkiem przyzwoity, w kinie domowym sprawdza się idealnie.

Moc wyjściowa: 5 x 15W (satelity) 50W (subwoofer) (RMS)

5 x 15W (satelity) 50W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz

40 Hz – 20 kHz Wejścia audio: 10 x RCA, optyczne, koaksjalne, USB, SD, radio

10 x RCA, optyczne, koaksjalne, USB, SD, radio Wyjścia audio: brak

brak Konfiguracja: 5.1 (dźwięk przestrzenny)

5.1 (dźwięk przestrzenny) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 460 złotych.

Logitech Z-906

Na finał tego zestawienia zostawiłem Logitechy Z-906. Następca modelu Z-5500, którego przedstawiać nie muszę. Czy jest to model udany? Ciężko powiedzieć. Zestaw zmalał względem poprzednika, zabrakło wyświetlacza na panelu, a same satelity straciły stopki umożliwiające montaż na ścianie. W kwestii dźwięku… Mocy nie brakuję, w kinie domowym (bo do tego zostały przecież stworzone) narobią zamieszania. Generalnie w klasie zestawów komputerowych 5.1 obecnie ciężko o cokolwiek innego w tej kwocie.

Moc wyjściowa: 5 x 67W (satelity) 165W (subwoofer) (RMS)

5 x 67W (satelity) 165W (subwoofer) (RMS) Pasmo przenoszenia: Brak informacji

Brak informacji Wejścia audio: 3 x Jack 3.5 mm (5.1), 2 x optyczne, koaksjalne, Jack 3.5 mm

3 x Jack 3.5 mm (5.1), 2 x optyczne, koaksjalne, Jack 3.5 mm Wyjścia audio: Jack 3.5 mm (słuchawkowe)

Jack 3.5 mm (słuchawkowe) Konfiguracja: 5.1 (dźwięk przestrzenny)

5.1 (dźwięk przestrzenny) Pilot bezprzewodowy: Tak

Tak Cena: od około 1000 złotych.

Elementy dodatkowe

Bonus – Edifier T4

Jako że w zestawieniu pojawiło się wiele zestawów stereo, bonusowo dołożyłem do pakietu subwoofer aktywny, który może się okazać przydatny dla tych, którzy którzy chcieli by doładować swoje głośniki o dodatkową porcję niskich tonów. Kompatybilny jest z każdym zaprezentowanym tutaj modelem 2.0.

Moc wyjściowa: 70W (RMS)

70W (RMS) Pasmo przenoszenia: Brak informacji

Brak informacji Wejścia audio: 2 x RCA

2 x RCA Wyjścia audio: 2 x RCA

2 x RCA Konfiguracja: 1.0 (subwoofer)

1.0 (subwoofer) Pilot bezprzewodowy: Brak

Brak Cena: od około 499 złotych.

Podsumowanie poradnika

I tak oto dobrnęliśmy do końca zestawienia. Pakiet informacji oraz polecane modele (według mnie) powinny Wam pomóc podjąć decyzję w wyborze odpowiedniego zestawu nagłośnieniowego dla siebie. Jak już wspomniałem na początku, większość modeli miałem okazję testować osobiście stąd opinia na ich temat.