Zostawiasz ładowarkę w gniazdku? Sprawdź ile kasy tracisz!

Wszyscy doskonale wiemy jak szaleją ceny prądu. Dziś średnia za 1 kWh wynosi 1 zł, a jeszcze trzy lata temu płaciliśmy za ten sam prąd 68 gr. Jeśli więc zostawiasz ładowarkę w gniazdku sprawdź, ile cię to kosztuje.

Mamy coraz więcej elektroniki, która wymaga cyklicznego ładowania. Już nie wspominam o smartfonach czy tabletach, ale na naszych dłoniach pojawiają się smartwatche. To jeszcze nic! Pojawiają się również smart… poduszki, które mogą ogrzewać nasz kark czy umilać zasypianie muzyką. Serio, są takie produkty, jak chociażby Tesla TSL-HC-HL60. Sami sobie zobaczcie, jak nie wierzycie. Dziś jednak nie o poduszkach czy zegarkach, a o oszczędnościach chciałbym napisać. Kiedyś już pisaliśmy o tym, ile prądu zużywa komputer. Wyszło, że nie jest tak źle, ale to było trzy lata temu, gdy energia była tańsza.

Producenci dołączają do zestawu (o ile to robią) coraz wydajniejsze ładowarki. Ma to pomóc nam w szybkim podładowaniu baterii, abyśmy znów mogli korzystać z naszych urządzeń. No dobrze, naładujemy sobie szybko taki telefon czy smartwatch i zostawiamy ładowarkę w gniazdku. Według różnych testów, tak podłączona do prądu ładowarka zużywa 0,5 W. Jeśli więc 1 kWh kosztuje 1 zł, to z kalkulacji wynika, że jeśli jedno takie urządzenie byłoby podłączone całą dobę przez cały rok, zapłacimy za prąd 4,38 zł. Dobrze liczę? Podzieliłem 0,5 W przez 1000 (1 kWh = 1000 W), następnie pomnożyłem przez cenę prądu i przez jedną dobę, by pomnożyć przez ilość dni w roku.

Oczywiście, to założenie nie będzie do końca miarodajne, gdyż przecież praktycznie raz na dzień ładujemy nasz smartfon, prawda? Musimy więc doliczyć dodatkową opłatę, która wynika z większego poboru prądu. Tak czy inaczej, raczej nie ma co się przejmować bezczynną ładowarką podpiętą do gniazdka, gdyż lekko ponad 4 zł w skali roku to kwota “groszowa”. Nawet jeśli będziemy mieli w domu cztery takie ładowarki, kwota ta nie będzie raczej robiła na nikim wielkiego wrażenia. Warto jednak mieć na uwadze to, że są to pieniądze, które wydajemy bezmyślnie. Nawet jeśli jest to cztery złote.

Pamiętajcie również, że smartfony i ich ładowarki to jedno, a przecież jest dużo więcej sprzętu, który potrafi zużywać ogromne ilości prądu – nawet w trybie uśpienia! Chodzi mi np. o telewizor, kino domowe i tym podobne. Z resztą, sami zobaczcie jak to wygląda w przypadku popularnych urządzeń. Opisano to dokładnie na blogu Express VPN. Te kwoty są naprawdę wysokie!

Czy można zostawiać ładowarkę podpiętą do prądu?

I tak i nie. Według mnie powinniśmy ją wyłączać. Nawet nie chodzi mi o kwotę, jaką wydacie za to, że wspomniana ładowarka będzie wpięta w gniazdko. Dobrze wiemy, że te 4 zł to w dzisiejszych czasach “grosze”. Ja bardziej skupiłbym się na kwestii bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia burzy możemy być świadkami wystąpienia przepięcia, które może spalić nasz sprzęt elektroniczny! Po co kusić los?