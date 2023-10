Chcesz dostać 1 mln USD od Amazona? Nie ma problemu, ponieważ gigant branży e-commerce wystartował z bardzo ciekawym konkursem, w którym można wygrać właśnie tę ogromną sumę pieniędzy. Wystarczy, że przy użyciu wideodomofonu Ring nagrasz… kosmitów.

1 mln USD od Amazon za jedno proste nagranie

Ring to twórca wideodomofonów, który należy do Amazona. Firma wystartowała z bardzo ciekawą akcją, która sprawi, że przy wielkim szczęściu możesz stać się milionerem. Zadanie z pewnością nie będzie łatwe, ponieważ kosmici raczej nie przechadzają się po osiedlach, jeśli jednak uda Ci się złapać ich na gorący uczynku, to dostaniesz 1 mln USD od Amazon.

Mówimy tutaj o sporym zastrzyku gotówki. Co trzeba zrobić? Amazon twierdzi, że za pomocą kamery Ring trzeba uwiecznić „niezmienione dowody naukowe na istnienie prawdziwej pozaziemskiej formy życia na urządzeniu Ring wewnątrz lub na zewnątrz”.

Dostaniesz 1 mln USD od Amazon, jeśli dokonasz niemożliwego. O co chodzi? Fot. Ring

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, użytkownicy dzwonka do drzwi Ring będą musieli przeszukać nagrania pod kątem oznak nienaturalnej lub nietypowej aktywności. Jeśli zauważysz UFO przelatujące obok Twojej posesji, zielonych ludzików spacerujących ulicą lub inny dowód na życie pozaziemskie, możesz przesłać nagranie do firmy Amazon.

Filmy będą oceniane pod kątem kreatywności, humoru, zaangażowania w korzystaniu z urządzenia Ring i przede wszystkim kostiumów kosmitów. Firma gorąco zachęca do wykorzystywania „akcesoriów, domowego statku kosmicznego i inspirowanej istotami pozaziemskimi komunikacji z urządzeniem Ring”. Główna nagroda w wysokości 1 miliona dolarów trafi do osoby, która uchwyci „niezmienione dowody naukowe na istnienie prawdziwej pozaziemskiej formy życia na swoim urządzeniu Ring wewnątrz lub na zewnątrz”. Zwycięzcę wyłoni „ekspert ds. kosmosu i zjawisk pozaziemskich”, który dokładnie przejrzy materiał filmowy. Upewni się on, że obraz spełnia „kryteria dowodów naukowych dotyczących pozaziemskiej formy życia”. Jeśli specjalista uzna, że film spełnia kryteria, właściciel otrzyma nagrodę pieniężną.

Dostaniesz 1 mln USD od Amazon, jeśli dokonasz niemożliwego. O co chodzi? Fot. Amazon

Jeśli chcesz wygrać 1 mln USD od Amazon, to warto wymyślić coś ciekawego. Konkurs wystartuje w Halloween, 31 października i zakończy się 3 listopada 2023 roku. Jeśli nie uda Ci się udowodnić istnienia cywilizacji pozaziemskiej, możesz wygrać również karty podarunkowe o wartości 500 dolarów, co również jest niezłym “upominkiem. Niestety, nie ma informacji czy konkurs ten obowiązuje tylko mieszkańców danego regionu, czy obowiązuje też np. Polskę.

Źródło: Ring/GizChina