Kosmiczna oferta pracy od Netflixa! 1,6 mln złotych i to nie dla dyrektora!

Zarobki na poziomie do 1,6 miliona złotych i to nie dla żadnego dyrektora, ale dla zwykłej osoby. Taka oferta pracy pojawiła się w jednym z serwisów. Pracodawcą jest Netflix.

Tajemnicza oferta pracy od Netflixa

Gigant streamingowy z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania swoimi usługami, które przecież generują ogromne zyski. Dlatego też w jednym z serwisów pojawiła się bardzo lukratywna i tajemnicza oferta pracy od amerykańskiej firmy.

Przeczytaj także: Ukradł 6 tysięcy zdrapek o wartości 28000. Wygrał grosze

Zarobki? Ogromne! Warunki pracy? Fantastyczne! Tak chyba można nazwać tę ofertę, ponieważ gigant nie oferuje stanowiska dyrektora, a stewardessy i stewarda. Tak, wakat, na którym można zarobić tak duże pieniądze, skierowany jest do osób, które mają zajmować się pasażerami w prywatnych odrzutowcach firmy.

Do 1,6 miliona złotych wynagrodzenia!

Firma szuka stewardess lub stewardów, którzy będą latać po całym świecie i zajmować się pasażerami prywatnych odrzutowców należących do steramingowego giganta. Zarobki, jakie widnieją w ogłoszeniu to od 60 do 385 tysięcy dolarów, co w przypadku górnych widełek oznacza, że można zarobić nawet 1,6 miliona złotych.

Sama praca jest tajemnicza, bo nie ma tam wielu szczegółów. Co więcej, w ofercie możemy przeczytać, że od kandydatów wymaga się dyskrecji, a treść oferty mówi, że platforma chce “nieść radość na świecie”. Oferta zdradza, że wcześniej wspomniane zarobki, to tylko podstawowe wynagrodzenie. Pracownik może również liczyć na liczne bonusy i premie uznaniowe.

Poza standardowymi obowiązkami stewardessy/stewarda, pracownik będzie musiał m.in. pomagać w załadunku i rozładunku samolotu.

Firma oferuje do 1,6 mln złotych wynagrodzenia dla steardessy i stewarda. Firma oferuje do 1,6 mln złotych wynagrodzenia dla steardessy i stewarda.

Źródło: Netflix