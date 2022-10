Ile będzie kosztować ON i PB? Od jutra, 19.10 tańsze paliwo?

Ceny paliw szaleją. Już miałem nadzieję na „powrót do normalności”, jednak w dosłownie w mgnieniu oka kwoty te znów drastycznie wzrosły. Pojawia się mała szansa na tańsze paliwo. Sprawdźmy, ile prawdopodobnie będzie kosztować diesel i benzyna od jutra, 19.10.

Chyba każdy z nas spogląda ze stresem na tablicę cen paliw. Kwoty, jakie musimy zapłacić za diesla i benzynę powodują mocne zirytowanie – delikatnie mówiąc. W przypadku tańszych stacji paliw możemy liczyć na około 6,85 zł za litr benzyny PB95 oraz 8 zł za litr diesla. Jeszcze kilka dni temu mogliśmy kupić benzynę za około 6 zł, dlatego, jak widać, kwoty te naprawdę drastycznie wzrosły. Pojawia się jednak nadzieja, że jednak ceny będą spadać. Ile będzie kosztować ON i PB?

Według informacji dostępnych w sieci, obecnie cena ropy wynosi 92 dolary za baryłkę. Niestety, paliwo drożało między innymi przez słabą złotówkę. Tydzień temu za 1 USD płaciliśmy aż 5 zł! Obecnie nadal dolar jest bardzo drogi, bowiem oscyluje w granicach 4,89 zł, jednak ma on tanieć, a przy okazji tańsze paliwo będzie widoczne gołym okiem. Oczywiście, o ile 6 zł za benzynę to akceptowalna cena. Czy jednak faktycznie dojdzie do tak mocnych obniżek cen? Ciężko powiedzieć. Tym bardziej, że zbliżamy się do końca miesiąca, a jak wiadomo, w listopadzie ma zmniejszyć się wydobycie ropy. To oznacza, że ceny paliw mogą wzrosnąć.

Co na to wszystko nasz rząd? Analizując wiadomości opublikowane na łamach portalu e-petrol.pl widzimy, że jedyną opcją, jaką przewidział rząd jest przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, co oznacza przede wszystkim utrzymanie niższego podatku VAT i akcyzy na paliwo. Na chwilę obecną Piotr Muller zasugerował, że politycy nie planują wprowadzenia innych działań. Dodatkowo zasugerował, że nasz kraj i tak ma jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej.

Nasuwa się więc pytanie – ile będzie kosztować ON i PB? Czy powinniśmy się spodziewać wysokich cen paliw? Trudno powiedzieć, gdyż sytuacja jest dynamiczna. Najgorsze jest jednak to, że w przypadku podwyżek, różnice na stacjach widzimy błyskawicznie, natomiast, jeśli paliwo miałoby być tańsze, właściciele stacji raczej niechętnie zmieniają ceny ON i PB.

