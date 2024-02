Od 26 lutego jazda po Warszawie będzie prostsza i szybsza

Jazda po Warszawie od 26 lutego będzie zdecydowanie prostsze i szybsze. Dlaczego? Od poniedziałku hulajnogi Lime wracają do miasta stołecznego. Tym samym firma rozpoczyna szósty sezon działalności w Polsce.

Jazda po Warszawie będzie znowu łatwiejsze

Poruszanie się po stolicy, zwłaszcza w godzinach szczytu, to poruszanie się żółwim tempem, dlatego też osoby, które chcą szybko dostać się z punktu A do punktu B, będą zadowolone z tej informacji. Od poniedziałku, 26 lutego br., do stolicy powracają hulajnogi Lime. Te pojazdy elektryczne pozwalają na szybkie i łatwe przemieszczanie się po Warszawie.

26 lutego e-hulajnogi Lime wracają do Warszawy! Fot. mat. prasowy

Według danych przekazanych przez firmę Lime, mieszkańcy Warszawy w poprzednim roku uniknęli ponad 308 tys. podróży pojazdami spalinowymi, dzięki czemu zredukowali poziom CO2 o 520 tony! Przemieszczanie się po stolicy za pomocą hulajnóg elektrycznych jest nie tylko szybsze, ale jak widać ekologiczne! Wkrótce hulajnogi firmy wrócą także do miejscowości znajdujących się pod Warszawą, takich jak: Legionowo, Pruszków i Piaseczno.

Lime rozpoczyna szósty sezon w Polsce

Firma Lime rozpoczyna szósty sezon swojej działalności w Polsce. Obecnie w naszym kraju, we flocie firmy, znajduje się ponad 23 000 pojazdów. Liczba ta stale się powiększa, a podróżowanie hulajnogami elektrycznymi stało się codziennością dla tysięcy mieszkańców stolicy. Aby zachęcić jeszcze więcej osób do korzystania z tego środka transportu, firma Lime przygotowała specjalny kod rabatowy, który w okresie od 26 lutego do 30 kwietnia 2024 roku da użytkownikowi 10-minutowy przejazd hulajnogą.

Kodem, który pozwoli skorzystać z tej promocji jest LIME2024PL.

E-hulajnogi Lime szybko zyskały wiernych użytkowników wśród mieszkańców stolicy. Wierzymy, że w kolejnym sezonie jeszcze bardziej powiększymy naszą społeczność entuzjastów mikromobilności. Poczyniliśmy znaczne inwestycje we flotę oraz oprogramowanie, tak aby przede wszystkim zapewnić użytkownikom Lime bezpieczeństwo, a także komfort z jazdy naszymi e-hulajnogami. Damian Kupczak, Senior Operations Manager w Lime

