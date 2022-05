„Jedna drużyna i jedna pasja”, nadeszło 50-lecie BMW M. A dokładniej 24 maja i z tej okazji do mocno limitowanej sprzedaży trafiają modele BMW M3 i M4. Jednak nie dla każdego.

50-lecie BMW M w palecie świetnych i kultowych kolorów

Najpierw rynek USA i Kanada. Tam do sprzedaży trafi zaledwie 500 sztuk modelu M3 50 Jahre Edition. Bazuje ona na odmianie Competition, czyli 510 koniach mechanicznych. Do Europy natomiast i na inne rynki trafi model M4. Co lepsze, każdy kontynent dostanie swoje własne kolory do wyboru.

50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4.

M3 ma być oferowane w różnych wariantach, mianowicie, w pięciu przepięknych kolorach już wcześniej pojawiających się na limitowanych niekiedy wersjach. Cinnabar Red z modelu E30, Technoviolet z modelu E36, Deep Interlagos Blue z modelu E46, Fire Orange III z edycji Lime Rock modelu E92 M3, czy Limerock Grey z generacji F80.

50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4.

Modele M4 na rynku europejskim natomiast występować będą w kolorze Carbon Black, Brands Hatch Grey, Imola Red, Macao Blue i San Marino Blue.

50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4.

Na rynku chińskim dostaniemy Fire Orange i Stratus Grey.

50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4 43

BMW bez opcji

Może zabrzmi to przesadnie, ale cieszy mnie, że każdy do wyboru ma jedynie kolor i czy w środku chcemy karbonowe kubełki czy fotele sportowe M, no może ewentualnie kolor kutych felg 19 i 20 calowych. A te zostały specjalnie zaprojektowane dla tej edycji w kolorze Orbit Grey lub Bronze Matte.

50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4 44 50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4 45 50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4 46 50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4 47 50-lecie BMW M z limitowanymi modelami Edition 50 Jahre BMW M3 i M4 48

Oprócz tego, dostajemy pełny pakiet M Performance czy nawet walizkę do podróżowania. Z ważniejszych i bardziej widocznych elementów, pojawił się karbonowy splitter z przodu oraz lotka z tyłu. Wydech, a mianowicie jego końcówki są tytanowo-karbonowe. No i najważniejsze, czyli sygnujący model znaczek na masce. W środku znajdziemy oznaczenia Edition 50 Jahre, kolorystyka wnętrza jest uszyta kolorami M, czyli czerwonym, niebieskim i navy.

Cena w USA za model na 50-lecie BMW M to $96,695. Ostra gra w tym roku z modelami.