Nowości Acer na IFA Berlin 2025. Widziałem je na żywo!

Relację z targów IFA czas rozpocząć. A zaczniemy od nowości Acer na IFA Berlin 2025, bowiem ta marka jako pierwsza pokazała swoje produkty. Co nowego? Oczywiście, wszędobylska sztuczna inteligencja, ale i fajne komputery (nie tylko dla graczy), notebooki, monitory, a nawet rower elektryczny!

Nowości Acer na IFA Berlin 2025 – konferencja Next@Acer.

Pierwszy raz jestem na tych targach. Wybrałem się chyba za szybko, ponieważ dziś, podczas pierwszego dnia dla mediów w zasadzie uczestniczyłem tylko w jednej prezentacji. Dlaczego? Nie wiedziałem o tym wcześniej, ale tak w zasadzie stoiska większości firm są tego dnia… budowane przez rzeszę stolarzy. W związku z tym co prawda odebrałem swój bilet dla mediów, jednak oprócz konferencji Next@Acer mogłem jedynie zwiedzać Berlin. Na niej jednak się skupmy, bowiem marka pokazała kilka fajnych urządzeń.

Acer na IFA Berlin 2025: gamingowa seria Predator i Nitro

Zaczynamy „grubo”, a więc od serii bardzo wydajnych komputerów, z których korzystają gracze i twórcy wymagający od sprzętu najwyższej wydajności. Przykładem może być totalny „potwór”, a więc Predator Helios 18P AI, który został wyposażony między innymi w procesor Intel Core Ultra 9 285HX oraz grafikę NVIDIA GeForce RTX 5090. Do tego dochodzi 28-calowy ekran Mini LED 4K, który cechuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz jasnością 1000 nitów. Cena? Lepiej się trzymaj. Startujemy od 4999 euro!

Nie sposób nie wspomnieć o stacjonarkach, ponieważ te również wywarły pozytywne wrażenie. Szczególnie Nitro 70, który został wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 9950X3D, do 128 GB pamięci DDR5, dyski PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB i grafikę RTX 5090 oraz, co równie ważne – Predator CycloneX 360, a więc chłodzenie cieczą. Kolejnym PC-tem marki Acer, równie wydajnym jest Nitro 50, który został wyposażony między innymi w kartę RTX 5080 oraz procesor AMD Ryzen 7 8700G.

Acer na IFA Berlin 2025 pokazał również serię Nitro V 16 i bardzo smukły model Nitro V 16S, który cechuje się konstrukcją o grubości 19,9 mm. Modele te zostały wyposażone w wyświetlacze 16:10, rozdzielczość do WQXGA i odświeżanie 180 Hz. Jeśli chodzi o podzespoły, możemy liczyć nawet na procesory Intel Core 9 270H oraz grafikę RTX 5070. Ceny? W zależności od wersji, którą wybierzemy będzie to od 1299 euro lub 1399 euro.

Acer Swift Air 16 – to jemu poświęcono dużo uwagi podczas Next@Acer 2025

Bardzo lekki (o czym wspomina nazwa modelu) laptop, który może ważyć zaledwie 0,99 kg, jeśli wybierzemy wariant z ekranem IPS. Gdybyśmy jednak chcieli AMOLED WQXGA+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, waga ta nieznacznie wzrasta do 1,11 kg. Oprócz tego mamy procesor AMD Ryzen AI 300 oraz grafikę Radeon 800M. Do gier się nie nadaje, rzecz jasna, ale do pracy biurowej, a i owszem. Podobno ma oferować nawet 13 godzin pracy na baterii. Cena? Startuje od 999 Euro.

Biznes, Chromebook i tablety

W ofercie marki Acer pojawi się również wydajny i wytrzymały laptop TravelMate X4 14 AI, który może być wyposażony w procesor Intel Core Ultra oraz ekran OLED WUXGA. Wrażenie wywarł na mnie komputer, a raczej stacja robocza, która mieści się na jednej dłoni. Jest to Veriton GN100 AI Mini wyposażony w układ NVIDIA GB100 Grace Blackwell Superchip. Sprzęt ten może oferować nawet 1 PFLOPS mocy.

Acer na IFA Berlin 2025 pokazał również cztery tablety z serii Iconia, jednak nie do końca zwracałem na nie uwagę. W skrócie, mogą posiadać ekran AMOLED, pracują w oparciu o Android 15 i będą dostępne w listopadzie. Ich cena oscyluje w granicach 260 – 310 euro.

Rzecz jasna, Acer musiał też pokazać Chromebooki. W tym przypadku mówimy o modelu Plus Spin 514, który został wyposażony w procesor MediaTek Ultra 19, a także o stacjonarce CXI6 i CXM2.

Acer to nie tylko komputery, laptopy i monitory

Wśród produktów, które pokazała marka Acer były również hulajnogi, rower elektryczny wyglądający niczym pojazd z przyszłości, a także np. routery mobilne i peryferia dla graczy. Przyznam szczerze, że ten rower spotkał się z moim zainteresowaniem. Ciekawy sprzęt pod kątem wizualnym. Nie testowałem, ale kto wie, może będzie mi to dane. Tak czy inaczej, po szczegóły na temat nowości odsyłam na stronę marki Acer Polska.

