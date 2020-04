Acer PL1520i – idealny projektor do domu [TEST]

Chociaż na co dzień filmy czy seriale oglądamy raczej na urządzeniach takich jak telewizor, komputer, tablet czy smartfon, wiele osób szuka innego komfortu rozkoszowania się kinematografią. Dobrą alternatywą dla wyżej wymienionych urządzeń jest projektor, taki jak Acer PL1520i. Kupić go możemy za około 5500 złotych. Czym się wyróżnia, jakie ma funkcje i czy warto zainwestować w taki sprzęt? Czy jest to idealny projektor do domu? Zapraszam do zapoznania się z recenzją!

Acer PL1520i z zewnątrz

Obudowa projektora Acer PL1520i ma wymiary 33.7 cm x 26.5 cm x 11.9 cm (szer./głęb./wys.), co oznacza, że jest całkiem spora. Urządzenie waży 4,5kg. Projektor ten nie jest z pewnością najpiękniejszym jaki widziałem, aczkolwiek sądzę, iż nie to było założeniem projektantów. Ma on zwyczajną bryłę o niezaoblonych krawędziach. Jednym z jego atutów są trzy wkręcane, ogumowane stopki, które pozwalają ustawić ten projektor do domu według własnej potrzeby i upodobania. Konstrukcja trzyma się na nich pewnie i stabilnie. Bardzo dużym atutem tego projektora jest także system dostosowywania położenia obiektywu na płaszczyźnie pionowej, dzięki czemu samo użytkowanie jest jeszcze wygodniejsze i bardziej elastyczne.

Górna część obudowy projektora przeznaczona została na pokrętło ustawiania ostrości obrazu. Jest też drugie odpowiadające za ustawianie obiektywu w płaszczyźnie pionowej. Krótko mówiąc – standardowo. Znaleźć tu możemy także przyciski sterowania menu i ustawieniami.

Tylna część zaś zawiera w sobie komplet wejść – wejście zasilacza, złącze USB oraz serwisowe Mini USB-B, dwa złącza HDMI (jedno HDMI 2.0, jedno HDMI 1.4), złącze D-Sub, wideo chinch, RS232, oraz wejście i wyjście audio. Znaleźć możemy również kratkę, za którą znajduje się wbudowany głośnik o mocy 10 W. Daje on dźwięk donośny, lecz jego jakość nie była zachwycająca. Nazwałbym go raczej zapasową alternatywą dla innego nagłośnienia.

Prawy i lewy bok obudowy zawierają kratki wentylacyjne, aby zapewnić urządzeniu chłodzenie przez cały czas jego pracy. Pod względem wyglądu zewnętrznego Acer PL1520i nie jest może przodownikiem, ale nadrabia te braki innymi, ważniejszymi jak dla mnie cechami.

Acer PL1520i – obraz

Acer PL1520i jest projektorem DLP. Wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD (1920×1080) przy wysokiej jasności na poziomie 4000 lm. Cechuje się również dynamicznym kontrastem 2000000:1. Na papierze wygląda to bardzo przyzwoicie. Obraz regulować możemy w kilku płaszczyznach – samym obiektywem możemy operować na płaszczyźnie pionowej za pomocą mniejszego pokrętła. Ostrość oraz zoom ustawiamy za pomocą dwóch oddzielnych pokręteł. Oprócz tego, oprogramowanie projektora daje możliwość ustawienia obrazu na płaszczyznach lewo-prawo oraz góra-dół. Warta nadmienienia jest również regulacja trapezowa, przez co żadnym problemem nie będzie obejrzenie filmu na skośnej ścianie (tak jak to robiłem ja). Wszystkie te opcje pozwalają w pełni spersonalizować to, jak chcemy wyświetlać nasze filmy czy seriale i daje odczucie dużej wygody.

Sama jakość obrazu nie odstaje od innych atutów tego urządzenia. Kolory są pięknie odwzorowane. Są żywe, ale też naturalne i nieprzesadzone. Wyświetlany obraz jest wyjątkowo jasny, co pozwala cieszyć się pięknym obrazem nawet bez idealnej ciemności w pomieszczeniu. Nie zauważyłem także żadnych niedoskonałości obrazu, gdy w filmie czy serialu ukazana była jakaś mocno dynamiczna scena.

Obraz wyświetlałem w rozdzielczości Full HD przy przekątnej ok. 75 cali. Mimo, iż wydawać się może, że taka przekątna to zbyt wiele dla rozdzielczości 1920×1080, to chciałbym zdementować te przypuszczenia. Obraz nadal był bardzo ostry i cieszył oko, nie ukazując pojedynczych pikseli. Czernie także nie pozostawiają wiele do życzenia. Są głębokie i nie przebijają się w szarość.

Żywotność żarówki to 20 tysięcy godzin w trybie normalnym i aż 30 tysięcy w trybie eko! Kupując więc ten projektor, mamy świadomość że nie jest to zakup na rok czy dwa, ale że w warunkach domowych będzie on służył nam bardzo długo.

Ważnym aspektem jest także możliwość ustawienia koloru ściany, na jaką rzucany jest obraz, przez co będzie on ostry nawet na ścianach o kolorze innym niż biała.

Podsumowanie

Projektor do domu Acer PL1520i jest nietuzinkowym urządzeniem. Może nie pod względem wyglądu, ale tego co pokazuje nam wyświetlanym obrazem. Tym, jak możemy ustawić go według własnych preferencji i warunków. Jest to urządzenie, które służy nam, a nie każe nam się dostosowywać.