AMD Predator BiFrost i Nitro to najnowsze modele kart graficznych

Tragi CES 2024 odbywające się w Las Vegas to miejsce, w których pokazywane są nowe technologie i Acer przedstawił coś, na co czekali wszyscy. AMD Predator BiFrost i Nitro to najnowsze modele popularnych serii kart graficznych. Czego można się po nich spodziewać?

AMD Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC – model, który zaskoczy mocą

Karta graficzna Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC to wyjątkowa karta graficzna, łącząca potężny układ AMD RDNA 3 z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi firmy Acer. Model ten wyróżnia się wydajnym systemem chłodzenia, który został wyposażony w potrójne wentylatory Predator FrostBlade 3.0. Ich pierścieniowa konstrukcja oraz falista tekstura łopatek gwarantują optymalną cyrkulację powietrza. Karta może pochwalić się kompaktowymi wymiarami (281,9 x 117,9 x 61,4 mm), dzięki czemu zajmuje zaledwie 3 slotów. To sprawiają, że karta doskonale współgra się z różnorodnymi konfiguracjami komputerowymi. Dzięki wsparciu dla PCIe 4.0 i dwóm złączom PCIe 8-PIN, użytkownicy mogą oczekiwać znaczącego wzrostu wydajności.

Za osiągi najwyższej klasy odpowiada pamięć GDDR6 o imponującej pojemności 16 GB i imponującej przepustowości 624 Gb/s. Efektem takie specyfikacji jest błyskawiczne przetwarzanie i wyświetlanie obrazu, gwarantujące dynamiczne doświadczenia w każdej grze. Nie mniej imponujące są wyniki zegarów, osiągające częstotliwości taktowania do 2 254 MHz w trybie gry oraz 2 565 MHz w trybie boost.

Z myślą o wszechstronności, karta AMD Predator Bi Frost została wyposażona w port HDMI 2.1 oraz trzy porty DisplayPort 2.1. Monitorowanie wydajności, dostosowania prędkości wentylatorów oraz parametrów graficznych do swoich własnych preferencji możliwe jest dzięki dedykowanej aplikacji Predator BiFrost Utility.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC i Radeon RX 7700 XT OC – mocarze, którzy sprostają każdemu zadaniu

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC oraz Radeon RX 7700 XT OC to potężne karty graficzne, które zostały stworzone z myślą o graczach, którzy chcą doświadczać najlepszej grafiki w najnowszych tytułach. Modele te w przeprojektowane jednostki obliczeniowe AMD RDNA 3, ray tracing oraz akceleratory AI, co zapewnia gaming w wysokich rozdzielczościach, takich jak 1440p i 4K. Taktowanie karty Nitro Radeon RX 7700 osiąga 2276 MHz w grach, a w trybie boost oszałamiające 2599 MHz. Z kolei model Nitro Radeon RX 7800 osiąga 2254 MHz w grach, a wartość ta w trybie boost wzrasta do 2565 MHz.

W nowych kartach graficznych Acer Nitro zastosowano innowacyjny silnik kodowania/dekodowania multimediów, który umożliwia skuteczne kodowanie obrazu w wysokiej rozdzielczości. W praktyce oznacza to tyle, że użytkownicy mogą napawać się multimediami o doskonałej jakości, pełnym zakresie kolorów i dynamicznych ulepszeniach! Niezależnie od tego, czy eksplorujesz świat gier, odtwarzasz strumieniowo filmy, czy też tworzysz swoje własne projekty, doświadczaj tego wszystkiego w najlepszy możliwy sposób.

Odpowiednia temperatura jest kluczowym elementem, dlatego też system wentylacyjny jest niezwykle ważny w projektowaniu kart graficznych. GPU w modelach Acer Radeon RX 7800 XT OC i Radeon RX 7700 XT OC wyposażone są w podwójne wentylatory Nitro FrostBlade, które nie tylko poprawiają przepływ powietrza, ale także skutecznie odprowadzają ciepło z obudowy. Zaawansowany system chłodzenia został precyzyjnie ukryto pod obudową o wymiarach 279 x 129,62 x 50,42 mm. Mimo kompaktowych rozmiarów i zachowania 2,5-slotowej konstrukcji, gracze mogą maksymalizować przestrzeń bez utraty wydajności. Nowe karty graficzne zostały wyposażone w jeden port HDMI 2.1 oraz trzy gniazda DisplayPort 2.1.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC dla tych, którzy wymagają więcej

Zawsze znajdzie się ktoś, co szuka więcej i więcej. Z myślą o takich osobach powstał model Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC. Z 16 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 288 Gb/s oraz imponującymi prędkościami zegara w grach sięgającymi do 2539 MHz, a w trybie boost 2810 MHz, żadne wyzywanie nie będzie stanowiło dla niej najmniejszego problemu.

Zaawansowana technologia chłodzenia, z dwoma wentylatorami Nitro FrostBlade w pierścieniowej konstrukcji, gwarantuje optymalny przepływ powietrza i efektywne chłodzenie GPU. Pomimo kompaktowych rozmiarów, karta graficzna Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC (o wymiarach 265,1 x 111,2 x 40,1 mm i obudowie o grubości 2,5 slotu) to wybór dla tych, którzy cenią każdy milimetr przestrzeni w obudowie komputera. Z bogatym zestawem portów, w tym jednym HDMI 2.1 i trzema DisplayPort 2.1, karta umożliwia osiągnięcie rozdzielczości 7680 x 4320 oraz jednoczesne podłączenie do 4 monitorów, co zapewnia spektakularne efekty wizualne i niezapomniane wrażenia z rozgrywki.

