Adidas Faster Than – czy musisz szybko biegać?

Marcin Lewandowski podpowiada, czy szybkie bieganie jest tak naprawdę czymś priorytetowym podczas treningów. Został on twarzą najnowszej kampanii marki Adidas pt. “Faster Than”. Przedsiębiorstwo sugeruje by zmienić znaczenie pojęcia szybkości. Dlaczego? Bieganie tak naprawdę nie polega na byciu najszybszym. Czy musisz szybko biegać? Okazuje się, że niekoniecznie. Co ciekawe, tylko 19% biegaczy twierdzi, że biega szybko. Co tu dużo mówić – to nie o to w tej dziedzinie sportu chodzi. Marka przeprowadziła ankietę w sześciu miastach pośród sześciu tysięcy biegaczy. Warto dowiedzieć się, co sportowcy sądzą ogólnie o bieganiu, jak i o tym, czy trzeba biegać szybko. Wyniki ankiety są… zaskakujące.

Adidas Faster Than the Noise

Według 60% osób, które brały udział w badaniu regularność to podstawa. Cykliczny trening daje wiele korzyści zdrowotnych. Pozwala wyłączyć złe myśli, a więc obniża nasz stres. Można zauważyć, że podczas długiego treningu możemy odciąć się od świata, szczególnie tego wirtualnego.

Adidas Faster Than Exuses

To bardzo ciekawe, ale 18% osób, na których przeprowadzono badania czuje znaczną inspirację, a dodatkowo, po biegu czuje większą pewność siebie.

Adidas Faster Than Alone

Kolejną ciekawostką, jaką możemy wywnioskować z ankiety jest to, że wiele osób poznaje nowe znajomości podczas biegania. Mało tego, 20% ankietowanych przyznało, że podczas biegania spotkała swojego… nowego partnera!

Adidas Faster Than Expected

Biegacze biorący udział w ankiecie uznali, że wielu z nich motywuje się do realizacji zadań, które zostały odłożone na później. Dodatkowo trening wpływa na powstawanie różnych, inspirujących pomysłów.

Kampania Adidas – marka zaprosiła do współpracy biegaczy

Oprócz wspomnianej wcześniej ankiety Adidas zaprosił do współpracy biegaczy, którzy mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z tym sportem. Jednym z nich jest Marcin Lewandowski, który zdobył brązowy medal podczas mistrzostw świata na dystansie 1500 m. Co ciekawe, sugeruje on, że nawet dla tych najszybszych biegaczy “szybkość” jest pojęciem indywidualnym.

Kolejną kwestią związaną z kampanią “Faster Than” jest oczywiście prezentacja nowych butów. Przede wszystkim można znaleźć modele cechujące się lekką konstrukcją, a więc Adidas SL20, które wyposażono w podeszwę środkową Lightstrike wspierającą śródstopie, co z kolei przekłada się na wyższy komfort. Są również kultowe już buty Ultraboost 20, które pomagają “zwrócić” energię na każdym kroku.