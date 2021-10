Adobe stworzyło program deepfake i nie za bardzo wie, co z nim zrobić

Narzędzie zwane deepfake mocno przyczyniło się do rozwoju zdjęć, audio i wideo. Swego czasu robiło sporą furorę w sieci, a z racji tego, że do istniejącego filmu można zaimplementować twarz każdej osoby. Adobe dołożyło do tego swoją cegiełkę, jednak nie wie co zrobić ze stworzonym narzędziem.

Project Morpheus programem do deepfake od Adobe

Technologia poszła do przodu, a świadectwem tego są nowoczesne oprogramowania, o których jeszcze kilka lat temu nie marzyliśmy. Jakiś czas temu w sieci furorę robiły tzw. filmiki deepfake. Te pozwalały na nałożenie na osobę znajdującą się w materiale twarz dowolnej osoby. Mogłoby się wydawać, że taka firma jak Adobe posiadająca w swojej ofercie programy graficzne i obróbki wideo mocniej przyłoży się do rozwoju tej technologii.

Tak się również stało. Adobe stworzyło specjalne narzędzie o dostojnej nazwie Project Morpheus, jednak nie ma do końca pewności, jak będzie ono wykorzystywane. Oprogramowanie to może zrobić wiele dobrego i znacząco ułatwić pracę m.in. filmowcom, jednak też może okazać się niebezpiecznym narzędziem.

Program dopiero stawia swoje pierwsze kroki

Project Morpheus, czyli narzędzie deepfake stworzone przez Adobe jest praktycznie wersją Neural Filters, tylko że w wersji oprogramowania do pracy przy materiałach wideo. Filtry Neural Fillers znajdujące się w Photoshopie, do zmiany wyglądu, w tym koloru włosów, wieku, czy zmiany mimiki twarzy obiektu wykorzystują uczenie maszynowe. To samo dzieje się w przypadku oprogramowania Project Morpheus na wideo, z tym, że dodaje ono kilka nowych filtrów, jak zmiana zarostu czy okularów.

W tej chwili oprogramowanie jest w fazie testów, więc funkcjonalność narzędzie Project Morpheus jest mocno ograniczona. Pierwsze wideo pokazuje, że za pomocą narzędzia można dokonać lekkich zmian, jednak tylko na wideo, kiedy twarz osoby skierowana jest ku kamerze. W późniejszym czasie do tego wszystkiego dojdzie funkcja zamiany twarzy. O ile program do deepfake może pomóc w wielu branżach, to jest również zagrożeniem dla wizerunku wielu osób.

