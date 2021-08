AirPods Pro z długowyczekiwaną funkcją!

AirPods Pro to douszne słuchawki bezprzewodowe, które zostały stworzone z myślą o ekosystemie Apple. Urządzenie to można podłączyć do smartfona z systemem Android, jednak jego funkcje będą mocno ograniczone. Dlatego też, jeśli posiadacie iPhone, najbardziej słusznym wyborem będzie zakup właśnie tych słuchawek. Teraz model dostanie również bardzo ważną funkcję, na którą użytkownicy czekają od lat.

Słuchawki AirPods Pro z ważną aktualizacją

Mogłoby się wydawać, że urządzenia takie jak słuchawki nie potrzebują żadnych aktualizacji, no bo po co? Okazuje się jednak, że aktualizacje oprogramowania w słuchawkach również mogą dodać funkcje i poprawić jakość i komfort użytkowania urządzenia. Apple zdecydowało się na udostępnienie nowej wersji oprogramowania dla AirPods Pro.

Wersja beta oprogramowania o numerze kompilacji 4A362b, którą Apple udostępniło w piątek (30.07), wprowadza bardzo ważna funkcje, którą mogliśmy zobaczyć podczas konferencji WWDC 221. Słuchawki, pomimo tego, że oferują bardzo wysoką jakość zarówno dźwięku, jak i rozmów, nie były jednak kompletne, ponieważ brakowało w nich wsparcia dla funkcji Conversation Boost.

Słuchawki jeszcze bardziej zyskają na jakości rozmów dzięki nowej funkcji!

Conversation Boost na pokładzie

To właśnie o tej funkcji mowa. Conversation Boost trafiło na słuchawki AirPods Pro wraz z najnowszą aktualizacja oprogramowania. Na czym polega ta technologia? Ma ona przede wszystkim poprawić jakoś rozmów prowadzonych za pomocą słuchawek marki Apple. Do jej działania wykorzystywane są wbudowane w słuchawki mikrofony, dzięki którym funkcja kształtuje specjalną wiązkę, sprawiając, że poziom głośności rozmów jest zwiększony.

Conversation Boost to nie jedyne nowości, które pojawiły się wraz z nową aktualizacją. Słuchawki AirPods Pro zyskały także funkcję Spatial Audio dostępną podczas rozmów FaceTime oraz Ambient Noise Reduction. Aktualizację na tę chwilę udostępniono deweloperom. Do ogólnego użytku trafi we wrześniu 2021 roku. Do jej działania potrzebny jest system iOS 15.