Aktywiści zniszczyli dystrybutory na siedmiu stacjach paliw w Londynie. Nasuwa się pytanie po co? Jaki to miało sens? Przecież ci ekolodzy zdają sobie sprawę z tego, że zniszczony sprzęt zostanie zastąpiony nowym, a więc przyczynili się do powstania śmieci. Zdają sobie z tego sprawę, prawda?

Oni chyba serio myślą, że dzięki takim działaniom zatrzymają wydobycie ropy. Prawda jest taka, że jedyna rzecz do której się przyczynili, to irytacja kierowców, którzy nie mogli zatankować swoich samochodów. Mowa o grupie Just Stop Oil, która w piątek zniszczyła dystrybutory na siedmiu stacjach paliw w Londynie.

Chodzi o kampanię, która rozpoczęła się 1 kwietnia. Około 6 rano w zachodnim i południowym Londynie grupa pięćdziesięciu aktywistów podjęła się aktowi wandalizmu na wielu stacjach paliw. Blokowano dostęp do dystrybutorów siedząc na drodze, niszczono sprzęt. Krótko mówiąc – głupota i tyle. Finałem tych działań jest zatrzymanie 137 demonstrantów tylko w ciągu tygodnia. Łącznie od 1 kwietnia zatrzymano już 1296 osób.

Aktywiści zniszczyli dystrybutory na 7 stacjach paliw w UK.

Ekolodzy (jak dla mnie pseudo-ekolodzy) rozbijali ekrany na dystrybutorach, co widać na poniższym materiale wideo. Malowali również sprzęt na stacjach paliw, a także blokowali wjazd kierowcom. Finalnie ich działania nie przyniosły nic, oprócz wstrzymania działalności kilku stacji. Rzecz jasna, zgromadzony tłum został rozproszony i po części aresztowany przez policję.

We refuse to be murdered by our government@DominicRaab @pritipatel @grantshapps give us a statement that you will stop new oil and gas projects from being pushed forward and the disruption will end immediately.https://t.co/zDfVtpj9sw pic.twitter.com/OomWPU3j5S — JustStopOil (@JustStop_Oil) August 26, 2022

O co chodzi grupie Just Stop Oil? Jak nie trudno się domyślić, o zakończenie wydobycia ropy. Aktywiści sprzeciwiają się udzieleniu przez rząd licencji na nowe wydobycie paliw kopalnianych, wzrost energii oraz uzależnienie od paliw i gazu. Co ciekawe, aktywiści wcale nie zamierzają się zatrzymać. W planach są kolejne ataki na stacje paliw, a także blokady dróg, które mają na celu zrezygnowanie z korzystania z samochodów wyposażonych w silniki spalinowe. Mowa między innymi o planowanym ataku na Westminster, który podobno ma odbyć się na początku października bieżącego roku.