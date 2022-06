AMD udostępnia narzędzie do porównywania kart graficznych

AMD postanowiło udostępnić program do porównywania kart graficznych. Sprawdzimy ich wydajność i to jak wypadają one na tle konkurencji.

Narzędzie do porównywania wydajności kart graficznych od AMD nosi nazwę „GPU Comparison Tool”. Na ten moment oferuje bazę wydajnościową kart od AMD i zielonych, ale tylko aktualnie najnowszych generacji tj. Radeon RX 6000 oraz GeForce RTX 3000. Dużą zaletą na pewno jest możliwość wyboru odpowiednich ustawień graficznych w danym tytule, czy chociażby rozdzielczości w jakiej prowadzona by było rozgrywka. Nie zabrakło również przelicznika opłacalności, czyli koszt FPS na wydanego dolara. Ceny kart zostały zaczerpnięte ze sklepu Newegg.

AMD podaje również platformę testową, na której były prowadzone porównywania kart graficznych. Karty graficzne: RX 6700, RTX 3060 TI i wydajniejsze zostały napędzone przez procesor Ryzen 9 5900X. Natomiast wszystkie pozostałe modele były testowane przy użyciu Ryzen 5 5600X.

W AMD umożliwiamy konsumentom wybór najlepszego procesora graficznego do ich indywidualnych potrzeb. Sprawdź wydajność procesorów graficznych AMD Radeon™ z serii 6000 w najnowszych grach i ustawieniach, korzystając z poniższego narzędzia do porównywania. Aby zapewnić pełną przejrzystość, zapewniono również konkurencyjne porównanie z kartami graficznymi NVIDIA RTX 3000. Wszystkie dane dotyczące wydajności zostały wygenerowane i zweryfikowane podczas testów w wewnętrznych laboratoriach AMD – AMD

Praktycznie każdy czytający ten artykuł powie, że jeśli czerwoni wydają narzędzie do porównywania kart graficznych to na pewno będzie faworyzowało swoją markę. Też tak myślałem dopóki sam nie sprawdziłem. Dla przykładu w grze Deathloop w rozdzielczości 4K karty Geforce RTX całkowicie deklasują czerwonych, co jest zgodne z prawdą i pokazują, że AMD widzi, gdzie wypada gorzej co możemy ujrzeć na powyższym zdjęciu.

Źródło: AMD

