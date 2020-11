AOC AG273QCG – monitor dla graczy. Szybki rzut okiem

Tym razem w moje ręce wpadł monitor dla graczy AOC AG273QCG. Byłem ciekawy co jeden z moich ulubionych producentów zaoferuje w tym modelu i jak się okazało, marka znów nie zawiodła.

Model typowo dla graczy

Patrząc na specyfikację AOC AG273QCG łatwo dojść do wniosku, że jest to monitor typowo gamingowy. Zakrzywiona matryca TN o przekątnej 27 cali oferuje rozdzielczość QHD (2560×1440). Oprócz tego producent daje nam do dyspozycji szybkie odświeżanie na poziomie 165Hz i czas reakcji równy 1s. Są to cechy typowego modelu stworzonego dla graczy i ta grupa użytkowników na pewno będzie zadowolona. Monitor nie nadaje się jednak raczej do grafiki czy montowania filmów, ponieważ jak to przy matrycach TN bywa, kąty widzenia, ilość wyświetlanych kolorów i kontrast statyczny nie zaskakują. W tym modelu są one po prostu przeciętne, a ich wartości to kolejno: 170/160 stopni, 16.7 mln i 1000:1.

Pełna specyfikacja AOC AG273QCG dostępna jest tutaj.

Budowa AOC AG273QCG

Duża matryca nie zawsze musi oznaczać wielki monitor, ale niestety w tym przypadku tak jest. Monitor zajmował mi na biurku zdecydowanie więcej miejsca niż inne modele i musze przyznać, że było to trochę denerwujące. Na szczęście AOC AG273QCG wyposażony został w standard VESA, co poniekąd rozwiązuje ten problem. Sama łapa ma nóżki ustawione w kształcie litery V, tym razem polakierowane charakterystycznym czerwonym lakierem. Pozwala na regulację wysokości oraz pochylenia.

Matryca AOC AG273QCG została otoczona bardzo cienką ramką, dzięki czemu obraz wydaje się być trochę większy, niż jest w rzeczywistości. Efektowności monitorowi dodają również diody LED umieszczone z tyłu, które ładnie oświetlają ścianę tuż za nim. W dolnej części AOC AG273QCG znajdziemy również przyciski, których nie widać od frontu, co fajnie wpływa na estetykę całego urządzenia. Monitor oferuje również 2 głośniki o mocy 2W, ale są raczej średniej jakości. Na szczęście model ten wyposażony jest w wyjście słuchawkowe. Warto dodać, że AG273QCG oferuje również hub USB oraz mikrofon, którego obecność bardzo mnie zaskoczyła.

Komputer do monitora podepniemy za pomocą kabla HDMI lub DisplayPort. Jak widać, z portami wejścia, szału nie ma.

Gra to przyjemność

Korzystanie z AOC AG273QCG to czysta przyjemność. Nie tylko ładnie się prezentuje, ale, co najważniejsze, fantastycznie się na nim gra. Wysoka jakość i płynność obrazu to atuty, których nie można mu odmówić. Te cechy w połączeniu z G-Sync i technologiami dbającymi o nasze oczy pozwalają na długie godziny przyjemnej gry.

AOC AG273QCG to monitor dla graczy bez dwóch zdań

Dlaczego tak uważam? Szybki czas reakcji, świetne odświeżanie oraz zakrzywiony ekran, który „otacza nas” podczas grania to tylko nieliczne jego atuty. Cena na poziomie 2800 zł może początkowo wydawać się spora, jednak pamiętajmy, mamy do czynienia z modelem z najwyżej półki.