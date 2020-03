AOC Q2781PQ – monitor z cienkimi ramkami i świetną matrycą

Monitor to nieodłączna część każdego komputera. Bez niego po prostu nie bylibyśmy w stanie korzystać z PC. Na rynku obecnie znajdziemy różnego rodzaju monitory przeznaczone do pracy biurowej, dla grafików czy graczy. W dzisiejszym tekście przeczytacie o modelu z tej pierwszej grupy, ponieważ do naszej redakcji trafił biurowy monitor AOC Q2781PQ.

AOC Q2781PQ to jeden z najlepiej wyglądających monitorów na rynku

Co można powiedzieć o wyglądzie i wykonaniu monitora AOC Q2781PQ? Przede wszystkim to, że prezentuje się on świetnie. Ramki wokół ekranu są cienkie, przez co obszar roboczy jest naprawdę duży. Praca przy wielu otwartych oknach na tym 27-calowym monitorze jest przyjemna i nie męczy. Jeśli chodzi o jakość wykonania to mamy tutaj do czynienia z wysokiej klasy produktem. Wszystkie elementy są ze sobą świetnie spasowane, nic nie odstaje, nie skrzypi.

Monitor AOC Q2781PQ stoi na jednej nodze o bardzo ciekawym kształcie. Nie jest ona standardowo zaprojektowana, przez co być może monitor daje wrażenie o wiele droższego niż w rzeczywistości jest. Podstawa nie oferuje jednak dużych możliwości jeśli chodzi o ustawienie ekranu – klasycznie możemy zmieniać jego pozycję jedynie pod kątem. Nóżka została wykonana z metalu i pokryta jest srebrną farbą. Pozycja monitora jest stabilna, więc nie musimy się o nic obawiać.

Fizyczne przyciski funkcyjne w AOC Q2781PQ zamiast joysticka

Przyciski funkcyjne zostały umieszczone na dolnej krawędzi monitora. Dostęp do nich jest łatwy. Nie są to jednak przyciski dotykowe, a fizyczne, których kliknięcie jest słyszalne i odczuwalne. Z tyłu oczywiście znajdziemy wszelkie potrzebne porty. Producent wyposażył monitor AOC Q2781PQ w dwa złącza HDMI, po jednym DisplayPort oraz D-Sub. Znajdziemy tutaj również port audio jack 3,5 mm.

AOC Q2781PQ posiada świetną matrycę i znakomite odwzorowanie kolorów

AOC Q2781PQ to jak sama nazwa wskazuje, 27-calowy monitor, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Wykorzystano tutaj matrycę AH-IPS pokrywającą pełną paletę barw sRGB. Podczas testów bardzo dobrze korzystało mi się z tego modelu. Barwy są świetnie odwzorowane, monitor oferuje szerokie kąty widzenia, więc przeczytanie czegokolwiek z ostrzejszej perspektywy nie stanowiło żadnego wyzwania.

Muszę pochwalić producenta za wykorzystanie matowej powłoki matrycy, która jest nieoceniona i zdecydowanie lepsza w słoneczne dni od błyszczącej. W momentach, gdy słońce świeciło mocno nie miałem problemu z odbłyskami światła i jego promieniami. W żaden sposób nie wpływało to na moją pracę. Maksymalna jasność matrycy wynosi 350 cd/m2, co sprawia, że praca w jasnych pomieszczeniach jest komfortowa.

Monitor AOC Q2781PQ idealnie nadaje się do pracy biurowej, jednak nie na tym kończą się jego zalety. Podczas testowania oglądałem na nim kilka seriali czy filmów, w których sceneria zmienia się praktycznie z każdym kadrem. Monitor świetnie sobie radził w każdej z tych sytuacji. Tak samo jest w przypadku gier. Oczywiście nie jest to monitor skierowany właśnie do graczy, jednak posiada 60 Hz odświeżania czy 4-milisekundowy czas reakcji. Nie jest to specyfikacja przez którą gracze rzucą się na AOC Q2781PQ, jednak przy “niedzielnym” graniu monitor na pewno się sprawdzi. W moim przypadku granie na konsoli PlayStation 4 przy użyciu monitora było przyjemne i relaksujące.