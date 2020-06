Aparaty bezlusterkowe – poznaj ich zalety [poradnik fotografa]

Niewielkie gabaryty, a z drugiej strony ogromne możliwości fotograficzne i filmowe. Co jeszcze sprawia, że aparaty bezlusterkowe, niezależnie od modelu, mogą być dobrym wyborem zarówno dla amatorów, jak i zaawansowanych fotografów? Poznaj pięć zalet popularnych bezlusterkowców! Oto poradnik fotografa.

Aparaty bezlusterkowe są lekkie, kompaktowe i wytrzymałe

Jak sama nazwa wskazuje – aparaty bezlusterkowe są pozbawione lustra. Światło trafia w nich bezpośrednio na matrycę. Między innymi dzięki temu są one zdecydowanie bardziej kompaktowe oraz lżejsze od tradycyjnych lustrzanek. To jedna z kilku podstawowych zalet tego rodzaju sprzętu. Dzięki małym rozmiarom można schować go nawet do kieszeni. Nieduża waga sprawia natomiast, że jego obecność w plecaku nie będzie aż tak bardzo dawała się we znaki, chociażby podczas wielogodzinnych pieszych wędrówek. Można więc powiedzieć, że bezlusterkowce to atrakcyjny sprzęt m.in. dla osób, które cenią sobie wygodę. Mniejsze gabaryty tego typu aparatów sprawiają również, że nie przyciągają zbędnej uwagi innych ludzi, co dla niektórych entuzjastów fotografii może mieć duże znaczenie.

Mimo kompaktowych rozmiarów i stosunkowo niedużej wagi, niektóre modele aparatów bezlusterkowych są bardzo wytrzymałe. To kolejna zaleta, która może mieć duże znaczenie dla podróżujących fotografów. Odpowiedni bezlusterkowiec poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi warunkami atmosferycznymi. Korpusy najnowszych konstrukcji wykonane są ze stopów magnezu, co w połączeniu z dodatkowymi uszczelnieniami sprawia, że są one odporne na pył, mróz i zachlapania. Ponadto, niektóre modele zostały wyposażone w dodatkowe udogodnienia konstrukcyjne, takie jak chociażby ultradźwiękowy filtr Super Sonic Wave Filter, który skutecznie usuwa zabrudzenia z matrycy podczas wykonywania fotografii w ekstremalnych warunkach.

Niektóre z wymienionych plusów aparatów bezlusterkowych mają również przełożenie na wymienną optykę. Obiektywy do tego rodzaju sprzętu mogą być nawet dwa lub trzy razy lżejsze od ich odpowiedników przeznaczonych do lustrzanek. Zestaw składający się z bezlusterkowca oraz trzech obiektywów może zmieścić się w granicach kilograma. Całość może być zatem nawet dwukrotnie lżejsza od podobnego zestawu skompletowanego z udziałem lusterkowego odpowiednika. Niska waga szczególnie zyskuje na znaczeniu w czasie podróży, podczas których każdy kilogram ma znaczenie dla komfortu i wygody.

Aparaty bezlusterkowe wyposażone są w efektywny wizjer elektroniczny

Brak lustra przekłada się nie tylko na mniejsze gabaryty tego rodzaju sprzętu. Sprawia on także, że aparaty bezlusterkowe nie posiadają wizjera optycznego, czyli układu luster, dzięki któremu obraz po wielokrotnym odbiciu trafia do oka użytkownika. W ten sposób może on zobaczyć dokładnie to samo, co obiektyw jego aparatu. W przypadku bezlusterkowców podgląd umożliwia monitor aparatu lub wizjer elektroniczny. Drugie ze wspomnianych rozwiązań opiera się na matrycy światłoczułej, na którą pada obraz. W uproszczeniu można powiedzieć, że wizjer elektroniczny to po prostu bardzo mały ekran, na którym widoczny jest kadr już po obróbce z zastosowanymi przez fotografa efektami.

“Kiedyś wizjery elektroniczne nie kojarzyły się dobrze, bo były po prostu bardzo słabe. Jakość obrazu była mało satysfakcjonująca, opóźnienie stosunkowo duże, a na dodatek rozdzielczość pozostawiała wiele do życzenia. Wady te zostały jednak wyeliminowane już kilka lat temu i obecnie wizjer elektroniczny jest dla niektórych jedną z największych zalet aparatów bezlusterkowych. Daje on podgląd ekspozycji na żywo, prezentując tym samym ostateczne zdjęcie, z zachowaniem wysokiego poziomu odzwierciedlenia barw, jasności oraz detali. Dzięki temu od razu można skorygować wiele parametrów, takich jak chociażby balans bieli, czy ustawienia ekspozycji. Ponadto w słoneczny dzień na wizjerze elektronicznym można nawet przeglądać gotowe zdjęcia. To pozwala zaoszczędzić sporo czasu zarówno w amatorskiej, jak i profesjonalnej fotografii” – mówi Przemysław Jakubczyk, fotograf i Olympus Master Trainer.

Zaawansowane funkcje

Intuicyjna obsługa w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami to z kolei zaleta, którą docenią w aparatach bezlusterkowych bardziej doświadczeni miłośnicy robienia zdjęć. Mogą oni po prostu sięgnąć po bezlusterkowca przeznaczonego właśnie dla nich, bowiem wybór w tym segmencie jest z roku na rok coraz większy. Zaawansowani fotografowie mogą zwrócić uwagę na przykład na taki sprzęt, jak Olympus OM-D E-M1 Mark III. Posiada on opcje ułatwiające między innymi fotografowanie obiektów w ruchu, czy też pomagające w wykonywaniu zdjęć z zakresu astrofotografii.

Jedną z ważniejszych funkcji jest Live Composite, czyli możliwość nakładania na siebie wielu zdjęć wykonanych w tym samym czasie otwarcia migawki. Łączone są wyłącznie te najjaśniejsze sekcje, aby zarejestrować smugi światła. Dzięki temu można uniknąć prześwietlania ujęć, które pojawiają się w przypadku długiego czasu ekspozycji. Opcja Pro Capture daje natomiast możliwość fotografowania momentów trudnych do uchwycenia. Wszystko dzięki temu, że po naciśnięciu spustu migawki do połowy aparat zapisuje w buforze nawet 14 ostatnich klatek, a po naciśnięciu jej do końca – kolejne bieżące ujęcia. To sprawia, że mimo naturalnego opóźnienia reakcji fotografa, można zarejestrować obrazy obserwowane przed wciśnięciem spustu migawki do końca. Trybem, który docenią przede wszystkim miłośnicy astrofotografii jest z kolei Starry Sky AF. Pozwala on ustawić ostrość na najmniejsze gwiazdy świecące na niebie. To jednak tylko kilka przykładów, bowiem w zależności od modelu. Aparaty bezlusterkowe są wyposażone w różne zaawansowane technologie.

Aparaty bezlusterkowe to również wygoda filmowania

Bezlusterkowce większości osób kojarzą się z fotografowaniem, ale nie wszyscy wiedzą, że dobrze radzą one sobie również z nagrywaniem wideo. Wizjer elektroniczny daje bowiem jeszcze jedną zaletę, którą docenią zwłaszcza miłośnicy filmowania. Mianowicie – umożliwia on podgląd na żywo w czasie filmowania, podczas gdy w przypadku lustrzanek trzeba w tej sytuacji korzystać z wyświetlacza.

Aparaty bezlusterkowe posiadają także inne przydatne funkcje, które czynią nagrywanie filmów bardziej komfortowym i profesjonalnym. Dużym plusem jest automatyczne ustawianie ostrości, które jest dostępne w wielu najnowszych modelach. Działa ono płynnie i szybko, co sprawia, że nawet amator będzie w stanie nagrać dobrze wyostrzone wideo. W klasycznych lustrzankach cyfrowych autofokus jest z kolei oparty na detekcji fazy, co sprawia, że w czasie nagrywania trzeba ustawiać ostrość ręcznie i przez to obraz może być szarpany. Inne przydatne elementy konstrukcyjne mogą być zależne od konkretnego modelu. W niektórych z nich zastosowano m.in. 5-osiową i elektroniczną stabilizację, która sprawia, że używanie statywu nie jest konieczne. Nagrywanie z ręki nie psuje zatem efektu końcowego. Ponadto gwarantują one obraz w jakości 4K oraz C4K, co przekłada się na wysoką jakość materiałów wideo.

Szybkość i responsywność

Tempo działania poszczególnych podzespołów aparatów bezlusterkowych daje o sobie znać nie tylko podczas automatycznego łapania ostrości. Nowoczesne bezlusterkowce wykonują fotografie seryjne zdecydowanie szybciej niż wiele lustrzanek cyfrowych. Pozwalają one bowiem wyłapywać detale obrazów w wysokiej rozdzielczości zarówno w trybie S-AF, jak i C-AF. Ponadto równoległe przetwarzanie dwóch procesorów gwarantuje, że dynamicznie poruszające się obiekty żywe są rejestrowane z prędkością 60 klatek na sekundę. Dzięki temu fotografie mogą być bardzo wyraźne.

Lekkość, kompaktowość i wytrzymałość aparatów bezlusterkowych, zastosowany w nich wizjer elektroniczny, zaawansowane funkcje, elementy konstrukcyjne gwarantujące wygodę filmowania oraz szybkość i responsywność to z pewnością nie jedyne zalety aparatów bezlusterkowych. Każdy może dostrzec w tych konstrukcjach inne zalety, co jest zależne między innymi od półki cenowej, czy też konkretnego modelu. Nie ulega jednak wątpliwości, że bezlusterkowiec może być dobrym wyborem nie tylko dla miłośników robienia zdjęć, ale także dla osób lubiących filmować. Zarówno tych zaawansowanych, jak i amatorów.